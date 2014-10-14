Hürriyet yazarı Prof. Şükrü Kızılot beyin kanaması geçirdi

Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından ekonomi yazarımız Prof. Dr. Şükrü Kızılot dün akşam saatlerinde Ankara’da beyin kanaması geçirdi.

Şükrü Hoca, Güven Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Hastane yönetimi şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Şükrü Kızılot, 13.10.2014 tarihinde saat 20.00’de bilinç kaybı sebebiyle Güven Hastanesi acil servisine getirilmiştir. Acil serviste yapılan tıbbi değerlendirme sonucunda, beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiştir. Hastamız gerekli tetkikleri ve acil müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine alınmış, takip ve tedavisine devam edilmektedir.”

Şükrü Kızılot kimdir?

Çorum doğumlu olan Şükrü Kızılot, Maliye Bakanlığı'nda 8 yıl çalıştı. Ardından, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. Kızılot, halen Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürütüyor. ODTÜ İktisadi İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Kızılot'un 58 cilt kitabı, 2 bin 500 dolayında makalesi yayınlandı. 1988-1992 yılları arasında PETKİM Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1999 yılında ‘‘Doruktakiler’’ Özel Bilim Ödülü’nü alarak ‘‘Yılın Bilimadamı’’ seçildi. Maliye Bakanı olduğu dönemde Adnan Kahveci'nin danışmanlığını yürüttü. Gazi Üniversitesi’nin 80. yılında da “En Başarılı Bilim Adamı” ödülünü aldı.