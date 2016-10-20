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Kültür-Sanat

Şükran Moral'ın çalışması Polonya Çağdaş Sanatlar Müzesi koleksiyonuna girdi

Moral, kendini “haksızlığa tahammülü olmayan bir sanatçı” olarak tanımlıyor

20 Ekim 2016 00:12

Şükran Moral'ın hazırladığı video "Bordello" isimli çalışması Polonya Çağdaş Sanatlar Müzesi koleksiyonuna alındı.

Şükran Moral: Hayır efendim, siz bir sanatçıyı asla eve kapatamazsınız; korkunuzu alır, rujumu sürerim!

DUVAR’da yer alan habere göre, 1994 yılından itibaren performans, video ve enstalasyon alanlarında sergiler hazırlayan Moral, kadın bedeniyle ilgili kalıplaşmış tabulara karşı performanslarıyla tanınıyor.

Kendini “haksızlığa tahammülü olmayan bir sanatçı” olarak tanımlayan Moral, dünyanın pek ülkesinde sergilere katıldı. Moral, performans dersleri de veriyor.

Moral, çalışmalarının alışılmış mekanlar yerine genelev, hamam ve akıl hastanesi gibi yerlerde sergiliyor. Şükran Moral’ın şimdiye kadar gerçekleştirdiği performansları ve kişisel sergilerinden bazılarını ise şunlar:

My Pain My Rebellion (KODE, Bergen, 2015),

Welcome to Turkey (Galeri Zilberman, 2014),

Zina (51. Venedik Bienali, Venedik, 2007),

Bordello (Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul, 2005).

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