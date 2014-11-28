Şükran Günü’nde hindi pişmedi



ABD'nin kuzeydoğusunda 300 binden fazla Amerikan vatandaşı Şükran Günü'nde elektriksiz kaldı. Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgilere göre, New Hampshire, Maine ve Vermont eyaletlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında kesintiler yaşandı.

İnsanlar bayram günü karanlıkta kaldı, fırınlar çalışmadı. Bölgede çarşamba günü başlayan kar fırtınası, trafiği felç etmiş, yüzlerce uçuş iptal olmuştu.

Şükran Günü ABD'de en önemli bayramların arasında yer alıyor. Kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan Şükran Günü, bu yıl 27 Kasım'a denk geldi.

Şükran Günü'nün ortaya çıkışı 17'nci yüzyılda dinî inançları nedeniyle İngiltere'den Amerika kıtasına kaçan ilk göçmenlere kadar gidiyor. Rivayete göre ilk Şükran Günü, 1621 yılında Avrupalı göçmenlerle, kışı geçirmeleri için yiyeceklerini onlarla paylaşan Kızılderililer tarafından birlikte kutlandı.