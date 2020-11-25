Şükran Günü öncesi Beyaz Saray'da geleneksel hindi affı gerçekleştirildi

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ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, her sene geleneksel olarak yapıldığı üzere Şükran Günü öncesi Beyaz Saray'a getirilen hindiyi affetti.

Corn ve Cob isimli hindiler, geleneğe uygun olarak törenden önce başkent Washington DC'deki Willard Intercontinental Otel'de kaldı. İnternet üzerinden yapılan anketin sonucunda Corn'un affedilmesine karar verildi.

Trump törende yaptığı kısa açıklamalarda, "Önce Amerika" dediklerini belirttiği sağlık çalışanları ve Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan araştırmacılara teşekkür etti.

Trump daha sonra sağ elini Corn'un üzerinde tutarak, "Sana af çıkarıyorum" dedi. Törende sadece bir hindiye af verirken, Beyaz Saray'a getirilen iki hindi de öldürülmüyor.

Öte yandan ABD Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesini konuşurken, 2018'deki hindi affetme töreni gündeme geldi. Ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ni kaybetmesinden sonra yapılan törende Trump oylamayı kaybeden hindi Carrots'la ilgili şaka yaparak, "Maalesef Carrots sonucu kabul etmedi ve oyların tekrar sayılmasını istedi" demişti. ABD lideri daha sonra, "Bir sonuca vardı. Özür dilerim Carrots, sonuç değişmedi" diye devam etmişti.

Trump, bu hafta Biden hükûmetine geçiş döneminin başlatılmasına onay vermişti.

ABD'de Şükran Günü yemeklerinde geleneksel olarak hindi yeniyor. Ülkede bu bayram için her yıl yaklaşık 46 milyon hindi öldürülürken, iki şanslı hindi Beyaz Saray'da yapılan bir tören ile ABD lideri tarafından bağışlanıyor.