Suikastin sessizliğini bu cihazlar bozdu!

T24 - Adli Tıp Kurumu birkaç ay önce aldığı Rus İstihbarat Servisi FSB'nin kullandığı 'ses analiz programı'nı ilk kez Tatlıses saldırısını çözmek için kullandı. Zanlı Uçmak'ın sesini bu program ortaya çıkardı.



İbrahim Tatlıses'e düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olarak tutuklanan Abdullah Uçmak'ın üç günde yakalanmasının ardından ilginç bir 'ses analizi' detayı ortaya çıktı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tatlıses'e 13 Mart gecesi düzenlenen silahlı saldırının ardından polis zanlıların yakalanması için seferber oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın bizzat yönettiği soruşturmada emniyetin tüm birimleri her türlü detay ve delili incelemeye aldı. Tatlıses'in geçmişte husumet yaşadığı kişilerin üzerinde yoğunlaşan polis, 2003'te ünlü sanatçının aracına saldırıda bulunan Abdullah Uçmak üzerinde yoğunlaştı.





DİKKATLİ POLİS TANIDI



Uçmak ile bağlantılı olabileceği düşünülen bir çete üyesini teknik takibe alan polise telefon görüşmesinde karşıda 'evet abi evet..' diyen kişinin sesi tanıdık geldi. Telefonun öbür ucundaki kişinin Abdullah Uçmak olabileceğini düşünen polis, durumu amirleriyle paylaştı. Hemen Uçmak'ın geçmiş yıllarda teknik takibe takılan ses kayıtları çıkarıldı. Ancak sesin aynı kişiye ait olduğunun tespiti gerekiyordu. İstanbul Emniyeti Adli Tıp Kurumu'na bir kaç ay önce alınan üstün teknolojiye sahip ses analiz programından haberdar olunca kurum yetkililerinden yardım istedi.





FSB KULLANIYOR



Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Görüntü ve Ses Analiz Merkezi yetkilileri polise programın henüz deneme safhasında olduğunu belirterek kesin sonucun ancak 3 günde çıkabileceğini söyledi. Ancak durumun çok acil olduğunun belirtilmesi üzerine Rus İstihbarat Servisi FSB'nin kullandığı programda ilk kez resmi bir soruşturmada ses analizi yapıldı. Uçmak'a ait olduğu tahmin edilen ses ile 2003 yılında tespit edilen ses programda karşılaştırıldı. Analiz programı seslerin aynı kişiye ait olduğu sonucunu verince operasyon için düğmeye basıldı. Telefondaki kişinin Abdullah Uçmak olduğu kesinleşince teknik takip sonucu polis zanlıları gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Uçmak ile 5 adamı tutuklandı.





Boğaziçi Köprüsü'ne 'İbo' pankartı astılar



Tatlıses fanatikleri dün Boğaziçi Köprü'sünde eylem yaptı. Murat Uygur'un sözcüğünü yaptığı grup, daha önce Tatlıses'in tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ve Taksim Meydanı'nda açtıkları Tatlıses fotoğraflı dev pankartı bu defa köprüde astı. Saat 15.00'te asılan pankart yaklaşık 10 dakika sonra polis tarafından kaldırıldı. Uygur grup adına daha önceki eylemleri 'çirkin saldırıyı kınamak için yaptıklarını' söylemişti.







