Suikast ve gayri nizami harp eğitimi veren SADAT'tan açıklama: Küresel güç olmaya ilerleyen Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalar

Resmi sitesinden suikast ve gayri nizami harp eğitimi verdiğini duyuran eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu özel güvenlik şirketi SADAT, İslam ülkeleri arasında savunma işbirliği ortamı oluşturmak amacında olduklarını açıkladı.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, medyada yer alan haberler üzerine şirketin resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, SADAT’ın, uluslararası alanda silahlı kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet verdiği belirtilerek "İslam ükeleri arasında savunma ve savunma sanayii işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da dünya süper güçleri arasında hak ettiği yeri almasına yardımcı olmak misyonuna sahip" olduğu kaydedildi.

"Küresel güç olmaya ilerleyen Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalar"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; açıklamada, bir “yerli ve milli” şirket olarak SADAT’ın “bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya doğru ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine katkı sağlayacak bu çalışmalar sebebiyle uluslararası güçler tarafından rakip görülmesi ve hedefe konulmasının çok doğal” olduğuna değinilerek, “Şirketimiz bu gerçeğin bilincinde olarak yola çıkmış ve bu bilinç ile çalışmalarını yürütmektedir” denildi.

"SADAT suikastçı yetiştirmez fakat gayrı nizami mücadele eğitimi verir"

SADAT’ın Cumhurbaşkanı’nın özel ordusu, muhafız gücü, fedaisi, mafyası vs. olmadığı iddia edilen açıklamada, “Silahlı bir gücü yoktur. Suikastçı yetiştirmez, fakat güvenlik güçlerine suikastı nasıl önleyeceğini ve ülkesi düşman tarafından işgal edilirse düşmana karşı gayrı nizami usuller ile nasıl mücadele edeceğinin eğitimini verme imkanına sahiptir” görüşüne yer verildi.

Açıklamada, SADAT’ın "gayri nizami harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekâtı ile bu harekâta karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verdiği" de bir kez daha kabul edildi.

Ayrıca şirketin, Türkiye Cumhuriyeti’ne dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına stratejik danışmanlık hizmeti sunduğu vurgulandı.