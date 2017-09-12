Suikast timi davasında tuğgeneral Sönmezateş ifade verdi (2)

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"BU DARBEYE TARAF OLMAM ASLIMI, AİLEMİ İNKAR ETMEKTİR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılan

12 Eylül 2017 22:29

\"BU DARBEYE TARAF OLMAM ASLIMI, AİLEMİ İNKAR ETMEKTİR\"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davaya, verilen aranın ardından sanık pilot yarbay Davut Uçum\'un esasa ilişkin savunmasının alınmasıyla devam edildi. Uçum, söylenecek çok sözü  olduğunu, ancak ortamını germek istemediğini belirterek, \"Cezaevine açık görüş için 20 saatlik yoldan gelen eşime \'6 ay cezalı\' denilerek izin verilmedi. 8 yaşındaki çocuğumla görüşüp, duruşmaya geldim. Neden? Hakkımı aradığım için\" dedi.
Darbeci olmadığını savunan Uçum, \"Bugün itibari ile birçok husus netleşti. Dik olarak karşınızdayım. Delillerin ispatlanabilir olduğu ortadadır. Darbeci değilim. Cumhurbaşkanı\'na yönelik eylemin içinde bilerek, isteyerek bulunmadım. Bu örgüte üye değilim. Bu konuda ikinci yargılanmam. Ergenekon\'da da yargılanmıştım. Kötü odaklar tarafından planlanmıştır. Menfur bir darbe girişimidir. Bu darbeye taraf olmam aslımı, ailemi inkar etmektir\" dedi.
\"3 KOMUTANA SAYGIM ARTTI\"
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 3 komutana saygısının artığını vurgulayan Uçum, \"Bu komutanlar Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Muğlalı ve Gökhan Şahin Sönmezateş\'tir. Kimse sorumluluğu üzerine almıyor. Yetki ne kadar fazlaysa, sorumlulukta fazla olur. Görev boyunca sorumluluğum neyse aldım. Helikopterin ikinci pilotuyum. Verdiğim emrin sorumluluğunu taşırım. Verdiği emirden dolayı madununu (astını) sorumlu tutmak hukuka aykırıdır\" diye konuştu.
\"ÖZCAN KARACAN KARA HAVACILIĞIN ADİL ÖKSÜZ\'ÜDÜR\"
Davut Uçum savunmasında ağustos ayında Antalya\'da yakalanan kurmay yarbay Özcan Karacan\'a da değindi. Uçum, Karacan\'ın darbe öncesinde İzmir ve Malatya\'ya gittiğini belirtip, \"Bunun araştırılması ve incelenmesi gerekir. Özcan Karacan bence kara havacılığın Adil Öksüz\'üdür. Helikopter ve uçaklara bütün talimatları veren O\'dur. Hepsinde Özcan Karacan vardır. Beni direk bu olaya dahil eden kişidir. Onun da burada dinlenmesi gerekir\" dedi.
Duruşma yarın sabah, Uçum\'un ifadesiyle devam edilmek üzere ara verildi.

Nilüfer DEMİR / MUĞLA, (DHA)

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