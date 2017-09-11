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Suikast timi davasında sanıkların talepleri reddedildi (2)

"KULEYE DE ÇIKMAMIZA RAĞMEN, UÇUŞ YASAK BİLGİSİ GELMEDİ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargıla

11 Eylül 2017 22:56

\"KULEYE DE ÇIKMAMIZA RAĞMEN, UÇUŞ YASAK BİLGİSİ GELMEDİ\"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davaya verilen aranın ardından sanık albay Zeki Göçmen\'in esas hakkında savunmasına devam edildi. 30 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yaptığını belirten sanık Göçmen, şöyle dedi:
\"Bu süre zarfında amir ve üstlerimden başka kimseden emir almadım. Bizim zaten bu tür kurumlara üye olmamız yasak. Örgüt, cemaat yapısı da hayatımın hiçbir yerinde yer almadı. Örgüt üyesi değilim. Örgüt üyesi yakıştırılmasını hazmedemiyorum. Mağduriyetin en ağırını yaşıyoruz. Görev mahiyeti bilgimiz olmadan katıldık. Bu uçuş daha sonra nasıl oldu da kanlı bir eylemin parçası oldu? Uçuş öncesinde ve sonrasında ve indiğimde de bu görevi sorguladım. Ama cevap alamadım. Özel görev denilerek kapatıldı.\"
\"Kuleye de çıkmamıza rağmen, uçuş yasak bilgisi gelmedi\" diyen Göçmen şöyle devam etti:
\"Bir radar, yol kontrol devreye girmez mi? Imsık\'ta jandarma kapıda, plastik kelepçeler bile hazır. Sanki, \'Aman kimseye bir şey söylemeyin, söylerseniz bu olay gerçekleşmez\' gibi bir üst akıl mı var anlamıyorum. Feda edildik, feda.\"
\"ÇATIŞMA ÇIKSA 2 TARAFTAN DA ÇOK SAYIDA KAYIP OLABİLİRDİ\"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast girişiminde bulunmadığını belirten Göçmen, \"Cumhurbaşkanının Marmaris\'te olduğuna dair görüntüler yok. Hatta olmadığına dair iddialar var. Bilgisiz bırakılarak, birileri bizi kullanmış. Bu bilgilerin hiçbiri pilotlara verilmedi. Sadece koordinatlar verildi. Çevreden polis ekipleri sevk ediliyor, biz gönderiliyoruz. Herhangi bir çatışma çıkması halinde iki taraftan da çok sayıda kayıp olabilirdi. Cumhurbaşkanı yok. Ölümüne savaşan biz garibanlar vardık. Allah bizi korudu\" dedi.
Göçmen\'in savunması devam ediyor.
Nilüfer DEMİR/MUĞLA , (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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