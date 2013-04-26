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Dünya

Suikast öncesine sergi

Kennedy'nin suikaste uğramadan önce kaldığı otel odasındaki tablolar, suikastin 50'nci yılı nedeniyle özel bir sergi için tekrar biraraya geldi

26 Nisan 2013 19:33

 

Amerikan Başkanı John F. Kennedy ve eşinin suikast öncesi kaldığı otel odasındaki işleri biraraya getiren suikastın 50. yılı kapsamında bir sergiyle anılıyor.
 
Kennedy'nin 1963'te Dallas'ta  suikaste uğramadan önce kaldığı otel odasındaki tablolar, suikastin 50'nci yılı nedeniyle özel bir sergi için tekrar biraraya geldi.
 
 

26 Mayıs'ta açılıyor

 
 
'Hotel Texas: Başkan John F. Kennedy ve eşi için biraraya getirilen başyapıtlar' adlı sergi 26 Mayıs'ta Teksas'ta Dallas Müzesi'nde açılacak, daha sonra Ekim'de Carter Müzesi'ne taşınacak. 
 
Sergide Dallaslı yerel koleksiyoncuların da katkısıyla, Kennedy çiftinin Hotel Texas'ta kaldığı otel odasına geçici olarak getirilen eserler yer alıyor. 
 
Sergideki eserlerden bazıları: Thomas Eakins'in 'Swimming', Charles M. Russell'ın 'Lost in a Snowstorm' başlıklı tabloları, Henry Moore'un 'Three Points' heykeli 

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