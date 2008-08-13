Suikast ihbarı Perinçek'e

Perinçek’e telefon eden bir kişinin “Mumcu atış talimi yapıyormuş ama bu da kurtaramaz onu” dediği belirtiliyor. Mumcu bu konuşmadan 2.5 yıl sonra öldürüldü.



Vatan gazetesinin haberine göre, Ergenekon dava dosyasında, sanıklarından İşçi Partili Adnan Akfırat’ta çıkan bir belgeye de yer alıyor. Üzerinde “16 Ekim 1990 saat 15.00 civarı” tarihi yazılı belgede, Doğu Perinçek ile onu arayan bir kişi arasındaki telefon görüşmesine dair bilgiler bulunuyor. Daktilo ile alınmış notlardan oluşan belgedeki bilgilere göre, Perinçek’i arayan ve ismini vermeyen kişi Hiram Abas ve Bahriye Üçok cinayetlerini şöyle anlatıyor:



“Hiram Abas olayını 055’e ihbar ettik. Bahriye Üçok olayını (Prof. Üçok 6 Ekim 1990’da bombalı paketle öldürüldü) da bildirmiştik. Üç kişiydiler. Biri apartman içinde girişte bekliyordu. Biri arkadan takip etti. Girerken seslendi, geriye dönünce işini bitirdi. Biri de dışarda bekliyordu. Üçok’a hazırladığı bir rapor için ilahiyatla bağları olan birileri daha önce elden kitap vermişti. Üçok, bu gelen kitapları da onlar göndermiştir diye güvendi ve açtı. Bu adamlar, yani bombalı paketi gönderenler bunu biliyorlardı. İlişkileri olabilir.”



Meçhul kişi suikastleri anlatıyor



İhbarcı, Çetin Emeç cinayeti ile ilgili de şunu anlattı:

“Çetoyu (Çetin Emeç) vurdular. Emeç’i vuranlar, eski ülkücülerden dört kişidir. Bu cinayetlerde tetiği çekenlere bakmayın. Esas arkasındakiler önemli, tetik çekenlerde eski ülkücü de, eski Dev-Yolcu da var.”



Perinçek’ın ısrarla yüz yüze görüşme isteğini geri çeviren meçhul kişi, “Uğur Mumcu, Doğu Perinçek, Turan Dursun, Erol Simavi ilk hedefler bunlar” diyor.

Meçhul kişi, suikaste uğrayacakların listesini sayarken ısrarla Mumcu adını veriyor: “Cebeci’deki toplantı vardı. Orada sizi savundum. Niye Doğu Perinçek öldürülecek? Amerikancı değil bu adam... Biliyorsunuz Uğur Mumcu ve sizin için sürekli yok MİT yok CIA lafları dolaştırılıyor.”

