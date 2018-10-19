Suikast hazırlığında olan teröristler yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE’nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi silahlı 3 terörist ile onlara yardım ve yataklık eden 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan teröristlerin Suruç ilçesinde güvenlik güçleri ile siyasi parti yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.

Suriye\'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç\'ta, polis ve jandarma ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, Suruç ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi yakınlarında durdurulan bir araçtaki 3 kişiyi gözaltına alınırken arabada yapılan aramada ise mühimmat ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu şahıslarla bağlantısı olduğu belirlenen 10 kişiyi düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 5 kilo 17 gram ağırlığında C4 patlayıcı madde, 2 kilogram A4 patlayıcı madde, 7 adet el bombası, 1 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek, 1 adet Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu, 3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu, 1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, bin adet mermi, 1 adet verici, 2 adet alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül, 13 adet pil ve 2 adet inşaat eldiveni ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin siyasi parti Şanlıurfa yöneticileri ile emniyet ve jandarma personeline ayrıca belirlenen kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin sorgulaması devam ederek sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.



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