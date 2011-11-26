Suikast değil maganda terörü

T24-

Taksim’de önceki gece işadamı Mahmut Ceylan’ın şoförü Ramazan Selçuk’un bir cipten açılan ateşle ağır yaralanması, ‘maganda terörü’ çıktı.Selçuk, Ceylan Intercontinental Oteli’ne hareket etti. Ancak cip sürücüsü, Selçuk’u takip etti. Otele gireceği sırada arkadan selektör yapan cip sürücüsü, duran Selçuk’a kurşun yağdırdı. Selçuk’un göğsüne 1, kalçasına 1 kurşun isabet etti. Kızgın cip sürücüsü, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.Ağır yaralı Selçuk da hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların ifadelerinden, olayın trafik tartışması sonucu meydana geldiğini tespit etti.Beyoğlu’nda bir bar işlettiği belirlenen E.K. adındaki saldırgan, sabaha kadar 25 adrese düzenlenen operasyonlara rağmen henüz bulunamadı. Ceylan Intercontinental Oteli’nden yapılan açıklamada da, “Saldırı, bir trafik magandasının yaptığı adi bir olaydır” denildi.