T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Suikast değil maganda terörü

Taksim’de önceki gece işadamı Mahmut Ceylan’ın şoförünün bir cipten açılan ateşle ağır yaralanması, ‘maganda terörü’ çıktı.

26 Kasım 2011 02:00


 T24-Taksim’de önceki gece işadamı Mahmut Ceylan’ın şoförü Ramazan Selçuk’un bir cipten açılan ateşle ağır yaralanması, ‘maganda terörü’ çıktı.



Taksim’de önceki gece işadamı Mahmut Ceylan’ın şoförü Ramazan Selçuk’un bir cipten açılan ateşle ağır yaralanması, ‘maganda terörü’ çıktı.


Selçuk, Ceylan Intercontinental Oteli’ne hareket etti. Ancak cip sürücüsü, Selçuk’u takip etti. Otele gireceği sırada arkadan selektör yapan cip sürücüsü, duran Selçuk’a kurşun yağdırdı. Selçuk’un göğsüne 1, kalçasına 1 kurşun isabet etti. Kızgın cip sürücüsü, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.


Ağır yaralı Selçuk da hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların ifadelerinden, olayın trafik tartışması sonucu meydana geldiğini tespit etti.


Beyoğlu’nda bir bar işlettiği belirlenen E.K. adındaki saldırgan, sabaha kadar 25 adrese düzenlenen operasyonlara rağmen henüz bulunamadı. Ceylan Intercontinental Oteli’nden yapılan açıklamada da, “Saldırı, bir trafik magandasının yaptığı adi bir olaydır” denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24