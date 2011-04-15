-SÜHEYL BATUM'DAN ''GERGENEKON''LU YANIT ESKİŞEHİR (A.A) - 15.04.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, ''CHP'nin adaylarını soruyorlar. Sakın inanmayın, moralinizi bozmayın. Yok Ergenekon, yok mergenekon, yok gergenekon.... CHP hep birlikte, pırıl pırıl, Atatürk'e, cumhuriyete, 6 oka, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine inanan kadrosuyla karşınızda'' dedi. CHP Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı da olan Batum, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, adayların belirlenmesinin ardından sonra televizyonları izlediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: ''AKP iktidarı yalanlar dünyası yarattı. Bu dünyada hepimize, Türkiye'ye, Atatürk Cumhuriyeti'ne bir elbise giydirmeye çalıştılar. Türkiye'de var olan büyüklerimizin göz nuruyla, el emeğiyle, alın teriyle, kanla, gözyaşıyla kurduğu ne kadar kurum varsa, hepsini ortadan kaldırmaya çalıştılar. 'Yargı' dediler mahvettiler. 'Ordu' dediler ortadan kaldırmaya çalıştılar. YGS, KPSS... İnandığımız, güvendiğimiz, üzerine titrediğimiz ne kadar kurum varsa, hepsini ortadan kaldırdılar. Bu ülkenin polislerini alırken, cemaatin polislerini almak için hile yaptılar, ne oldu? Ortaya çıktı, sınav iptal edildi. Kime ne oldu? Ortada bir tane adam var mı? Hangi dershanede kimi var? Kimin dershanesiymiş? Kim dağıtmış? Sınavda hilecilik yaptılar, sonra o hileyi yapanlar sınava giren çocuklarmış gibi kaleminin içine baktılar. Yok ceketinin içine baktılar, astarlarını söktüler. Sanki üç çocuk birleşmiş hile yapmış gibi...'' -''LAYIK OLDUĞU YERE GÖNDERECEĞİZ''- ''Dün cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından birini gördük. Ordu'da ilk kez net belgeleriyle ve kasetiyle bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir iş adamı oturup herkesin gözü önünde paraları paylaşıyorlar, desteleri çıkartıyorlar, 'bu senin, bu benim' diyorlar'' şeklinde konuşan Batum, basın toplantısıyla bunu açıkladıklarını hatırlattı. Süheyl Batum, ''Galiba basın da 'bunu vermeye gerek yok. AKP iktidarından bu vaka-i adiye oldu. Herkes yapıyor bunu' gibi düşündü'' şekilnde konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, ''kim, neden, nereden aday olmuş? Şunu neden buradan koymuşlar?'' yönünde tartışmaların olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu ülkede bir kişi Türkiye Cumhuriyeti halkını kin ve düşmanlığa sevk etmekten, din ve ırk gözetmek suretiyle birbiri aleyhine düşmanlığa sevk etmekten mahkum oldu. Kesin hüküm giydi. Öyle 'şiir okudum' falan değil. 'Dinsizler, dinliler' diye bölerek, birbirleri aleyhine kine ve düşmanlığa sevk etmekten mahkum oldu. O adam tuttu, Başbakan oldu. Siz soran duydunuz mu? Aa, 'bu aday böyle, bu aday böyle değil' diye 2002'de. Bu ülkede Madımak'ta, Sivas'ta tarihin en önemli facialarından birisi yaşandı. 33 aydını, yazarı ve çizeri diri diri yaktılar. Bu yakanları savunan avukatların tamamı bir partide bakan ve milletvekili oldu. İşte Hayati Yazıcı, işte milletvekilleri. Hepsinin AKP'de birleşmesi tesadüf olabilir mi? Kimse bunu çıkıp sormadı. CHP'nin adaylarını soruyorlar. Sakın inanmayın, moralinizi bozmayın. Yok Ergenekon, yok mergenekon, yok gergenekon... CHP hep birlikte, pırıl pırıl, Atatürk'e inanan, Atatürk Cumhuriyeti'ne inanan, altı oka inanan, Atatürk ilkelerine, Atatürk devrimlerini inanan kadrosuyla karşınızda. Bu kadro Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kuracaktır.''