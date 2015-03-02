Süheyl Batum ‘CHP’den aday olmayacağım’ dedi, Meclis dışı muhalefeti adres gösterdi

CHP yönetiminin ihraç kararı yargı tarafından iptal edilen Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, partisinden aday olmayacağını açıkladı. "Bu kadar haksızlığı, hukuksuzluğu zerre kadar utanmadan yapan, bu hukuksuzluğa göz yuman, kişilerle bir arada siyaset yapmayı, aynı listede yer almayı kendime zul addettiğim için adaylığımı koymadım" diyen Batum, Meclis dışı muhalefeti adres gösterdi.

Vatan Parti'sine üye olacağı haberlerini de yalanlayan Batum, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bu süreci kendisine yaşatanlara, kendisini itibarsızlaştırmaya çalışanlara ayrı ayrı dava açacağını ifade etti.

Prof. Batum, TBMM’de hukuk mücadelesinden başarıyla çıkmasını sağlayan avukatı ve öğrencisi Gurur Gaye Günal ve danışmanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Bu süreçte yanında olanlara teşekkür eden Batum, “Süheyl Batum, dava açmasındaki nedenin partisine yeniden geri dönmek değil, hiç kimsenin keyfi olarak, hukuksuz bir şekilde ayrımcılığa tabi tutulamayacağını ispat etmek için olduğunu anlattı. Mahkeme kararını aldıktan sonra CHP'den aday olmak için 3 günlük süre olmasına rağmen, adaylık başvurusunda bulunmadığını ifade eden Batum, “ "Bu kadar haksızlığı, hukuksuzluğu zerre kadar utanmadan yapan, bu hukuksuzluğa göz yuman, görmezden gelen bu kişilerle bir arada siyaset yapmayı, aynı listede yer almayı kendime zul addettiğim için adaylığımı koymadım. Bu hukuksuzluğu yapan kişiler yönetimde bulunduğu sürece onların hazırladığı listede yer almayacağım" dedi.

Siyasal mücadeleye devam edeceğini, bunun tek yolunun milletvekili olmaktan geçmediğine dikkat çeken Batum’un değerlendirmeleri şöyle.

Ben 50 Yıllık bir Cumhuriyetçi ve 1995 yılından beri, ADD, ÇYDD, Cumhuriyet Kadınları, TBB ve Barolar ve tabii ki CHP gibi, demokratik ve laik hukuk devletinin gelişmesi için çaba gösteren bir çok kuruluşla birlikte onlarca toplantıya ve etkinliğe katılmış, onların her türlü çağrılarına cevap vermiş bir hukukçu olarak, parlamentoya katıldığım ilk günden beri, temel amaç olarak, Cumhuriyet ilke ve kurumları ile hak, hukuk ve adalet kavramlarının üstünlüğünü savunmayı kendisine ilke edinmiş bir milletvekili ve hukuk insanıyım.

Benim, bu davayı açar ve bu mücadeleyi verirken, temel amacım, Yöneticilerinin, hukuk dışı bile olsa, her yolu deneyerek, benden kurtulmak istediği bir kuruma iade olmak değil, hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini, hiç kimsenin keyfi olarak, hukuksuz bir şekilde yaptırıma ve ayırımcılığa tabi tutulamayacağını ispat etmekti.

Bu mücadele sadece Hukuk Profesörü Süheyl Batum’un kişisel mücadelesi değil, halka verilmiş bir sözün ve hukuk adına edilmiş bir yeminin mücadelesiydi. Elde etmiş olduğum netice ise, hukukun üstünlüğü adına beni seçen seçmenlerime verdiğim sözün gereği olarak verilmiş bir mücadelenin zaferidir.

Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu gerçekleştirenler için ise, şunu söylemek isterim; keşke şu son dönemde hukuksuz bir şekilde beni partiden ihraç etmek için sarf ettikleri çabayı ve verdikleri uğraşı, iktidar olmak için yöntemler bulmaya harcamış olsalar idi, CHP bugün iktidar partisi olurdu.