Süheyl Batum: AKP taslağı neden saklıyor?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP milletvekili ve anayasa hukuku profesörü Süheyl Batum, AKP’nin son dönemde hararetle savunduğu Başkanlık Sistemini Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu metinde üstü örtülü bırakınca konuyu tartışmaya açtı. “ AKP, komisyondan sakladığı metni başkalarına mı veriyor” diye soran Batum, 19. Maddeden 27’e kadar olan bölümün boş bırakılmasını gündeme getirdi. Batum’a göre, “ AKP Türkiye’yi manipüle ediyor”.

AKP’nin metninde Başkanlıkla ilgili cevap yok

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na siyasi partilerin ‘yasama’ ve ‘yürütmeye ilişkin önerileri üyeler tarafından incelenmeye başlandı. Komisyon üyesi Prof. Batum, “AKP, yasama- yürütmeye ilişkin taslağını verdi. Başkanlık sistemini metni komisyona sununcaya kadar her yerde anlattılar. Ama, bizim önümüze gelen metinde, Başkan şöyle seçilecek, seçilmeyecek, cumhurbaşkanı mı olacak, başbakan, bakanlar ne olacak? Yetkileri ne olacak. Denetleme nasıl olacak? Parlamento ne olacak? Başkanın sorumluluğu nasıl olacak? Olursa kime karşı olacak? Yargı organına karşı mı olacak? Bunlardan kimsenin haberi yok. Cevap ta yok” dedi.

Bizden saklanan başka bir metin mi var?

“Bizden sakladıkları bir metin mi var? Komisyondan sakladıkları metni başkalarına mı veriyor” diye soran Batum’a göre, bunun arkasından bilinçli bir politika var. Batum, “ AKP, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için; sonunda bir tek parlamenter rejim kalsın ama Cumhurbaşkanı dediğimiz kişi partili olsun. Bir de başbakanı o seçsin, istediğini seçsin diyecekler. Parlamentonun dışından da seçebilsin diyecekler. Ve sistemi bize kabul ettirmeye çalışacaklar”.

Açlık grevlerini de tartıştırmamak için

Batum, “ Başkanlık sisteminin özelliği kuvvetlerin bir birinden tamamen ayrı olmasıdır. Ama, komisyona sundukları metinde, TBMM ve Başkanlık seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılır. Yani ilke olarak aynı parti hem Meclis çoğunluğuna sahip olsun hem de başkanı seçsin. Peki bunu yaptığın zaman bu başkanla yani yürütmeyle yasama arasındaki ayrılığı sağlayacak mekanizmalar neler. İç içe girmemesi ne sağlayacak. Ortada hiç bir şey yok. Boş. Madde 19'dan gelmiş 27'e atlamış bir anda. 27'den sonra 28 yok 32 yok. Sadece 27 ve 19'dan başkanlık sistemine geçeceğimizi anlıyoruz. O kadar”

“Türkiye bu kadar manipüle edilemez” diyen Batum, “AKP, son dönemde siyasi gündemde tartışma konusu yaptığı ‘Başkanlık Sistemi’ konusunda TBMM Uzlaşma Komisyonu’na yazılı önerisini sundu. Ancak, sistemin nasıl olacağı ve nasıl işleyeceği konusunda hükümlerle ilgili ayrıntı vermeyince muhalefeti şaşırttı. ‘Yürütme’ bölümünün “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanın seçim dönemi” başlıklı düzenlemesinde, “ Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır” dendi. İlgili maddenin 2. Fıkrasında, “ Meclis ve başkanlık seçimlerine ilişkin usul ve esasalar kanunla düzenlenir” dendi.

Başkanlıkla ilgili düzenleme ‘Yemin’ maddesinde yer alıyor. “ Başkan, başkan yardımcısı ve milletvekilleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde yemin ederler “ deniyor.