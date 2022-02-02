Sue Gray raporu, Johnson'ın kapanma döneminde katıldığı başka Downing Sokağı partilerini ortaya çıkardı

Downing Sokağı'nda İngiltere'nin Covid kapanma döneminde verilen partilerle ilgili hazırlanan rapor, Başbakan Boris Johnson’ın katıldığı, daha önce ortaya çıkmamış partiler olduğunu da gösterdi. Johnson’ın İngiltere'de Noel sonrası uygulanan sıkı kapanma önlemleri sırasında iki çalışanın veda partisine katıldığı ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Sue Gray raporu, Downing Sokağı’nda 14 Ocak 2021’de, İngiltere'de yeni yıl sonrası sıkı Covid önlemleri uygulanırken iki danışmanın vedası için parti düzenlendiğini ortaya koydu.

Kaynaklar, partide içki içildiğini, Başbakan Boris Johnson’ın ayrılan kişi için bir veda konuşması yaptığını söyledi. Johnson’ın partide yaklaşık beş dakika bulunduğu belirtildi.

Ingiltere’de üçüncü tam kapanma, 6 Ocak 2021’de yürürlüğe girmişti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Downing Sokağı hakkında hazırlanan rapor, birden fazla etkinlikle Covid kurallarının ihlal edildiğini, profesyonel ortama uygun olmayacak şekilde aşırı alkol tüketimi olduğunu ortaya koymuştu.

Başbakan Johnson, rapor sonrasında Avam Kamarasında özür dilemişti.