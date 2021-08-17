'Sudokunun Vaftiz Babası' hayatını kaybetti

Her gün dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan sudoku bulmacasının tanınmasını sağlayan Japon yayıncı Maki Kaji, 69 yaşında kanser sebebiyle

Üniversiteyi bıraktıktan sonra bir matbaa şirketinde çalışan Kaji, Japonya'nın ilk bulmaca dergisini kurduktan sonra, modern sudokunun geniş çapta tanınmasını sağladı.

Kaji'nin şirketi olan Japon bulmaca firması Nikoli internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Sudoku bulmacasının babası olarak bilinen, dünyanın dört bir yanındaki bulmaca severleri kedisine hayran bırakan Maki Kaji'ye şükranlarımızı sunmak istiyoruz" dedi.

2006'dan beri her yıl dünya şampiyonası düzenlenen sudoku, sadece Japonya'da değil, tüm dünyada popüler hale geldi.

Üç ayda bir çıkan bulmaca dergisinde bulmacalar yaratmaya devam eden Kaji, temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle şirketinin başkanlığından istifa etti ve kanserden öldü.