SUDER, Serdar Seyhanlı ile yola devam edecek

İSTANBUL, (DHA) - AMBALAJLI Su Üreticileri Derneği’nin (SUDER) 10\'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Seçim sonucunda 2 yıldır SUDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan S. Serdar Seyhanlı, bir kez daha başkan seçildi.

Temeli 2000 yılında atılan ve günümüzde ambalajlı su sanayinin önde gelen firmalarını çatısı altında toplayan SUDER, 10\'uncu Olağan Genel Kurulu\'nda S. Serdar Seyhanlı yeniden başkan seçildi.

SUDER’in 2016 - 2018 dönemi Faaliyet Raporu’nun detaylarıyla ele alındığı Genel Kurul’da yapılan seçimlerde, 2016 yılından bu yana SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığı\'nı yürüten S. Serdar Seyhanlı başkanlığındaki liste, iki yıllık dönem için oy birliği ile kabul edildi.

“SUDER, GÜÇ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE YOLUNA DEVAM EDECEK”

S. Serdar Seyhanlı, yaptığı konuşmada, genel kurula, katılan dernek üyesi firmalara teşekkür etti. SUDER’in yeni dönemde de Türkiye Ambalajlı Su Sektörü’nün sorunlarına çözüm arayışını sürdüreceğini belirten Seyhanlı, “Sektörümüzün özellikle kamu eliyle çözülmesi gereken mevzuata ilişkin sorunları var. Ancak bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Bunun için yönetim kurulu olarak tüm üye firmalarımızı çalışmalarımızda yanımızda görmek, güç birliği içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni dönemde de bir yandan kamu nezdinde sektörümüzü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında aktif şekilde yer almaya devam ederken, bir yandan da ülkemizde sağlıklı, kaliteli, ambalajlı suların tüketimini artırmak için toplumda farkındalığın artmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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