S.Ü.'de 'komşu günleri' düzenlendi

Sabancı Üniversitesi'nde, sanayi ve üniversite işbirliği çalışmalarını geliştirmek amacıyla "Komşu Günü" düzenlendi.



Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bölgedeki sanayi kuruluşları ile üniversite işbirliği çalışmalarını geliştirmek, üniversitenin araştırma ve eğitim faaliyetleri ile kültürel ve toplumsal çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere etkinlik düzenlendiği bildirildi.



Açıklamaya göre, üniversitenin Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, katılımcılara üniversitenin AR-GE ve eğitim çalışmaları ile girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Terzioğlu'nun, Sabancı Üniversitesi'nin sanayi kuruluşlarına kapısının her zaman açık olduğunu ifade ederek, çoğu zaman bir yakınma konusu olan üniversite-sanayi işbirliğinin pek çok örneğinin kendi üniversitelerinde

bulunduğunu vurguladığı da ifade edildi. Açıklamada, etkinliğe Tuzla, Gebze ve Yalova çevresindeki sanayi kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

