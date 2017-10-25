Süddeutsche Zeitung: Yeni yasama dönemi heyecanlı olacak

24 Eylül'deki genel seçimler sonrasında Alman Federal Meclisi ilk defa dün toplandı. Die Welt gazetesi meclis başkanı seçilen Schäuble'nin konuşması ve ilk meclis oturumuna ilişkin aşağıdaki değerlendirmeyi yapıyor:

"Schäuble, Almanya Federal Meclisi'nin yeni başkanı olarak oldukça önemli bir konuşma yaptı. Popülistlerin söylemlerine karşı Meclis'in onurunu savundu. Konuşmasında 'Kimse, tek başına halkı temsil etmez' dedi. Bu bağlamda Sol Parti'den Petra Pau ve Hristiyan Demokrat Schäuble'nin medeni bir biçimde anlaştıklarını, Yeşiller ve Liberallerin birbirlerine yabancılaşmayı bir kenara bırakmalarını görmek iyiydi. Ancak Sosyal Demokrat Parti'nin muhalefet yapıp yapmayacağı düşünürken insan gerilebilir. Meclis tekrar ilginç bir yer haline gelecek. Bunun için AfD'nin meclise girmesi gibi bir şoka ihtiyacı olması yazık tabii. Aynen Schäuble'nin ifade ettiği gibi milletvekilleri şimdi parlamentarizmin işe yarayacağını göstermeli. Federal Meclis sadece temel uzlaşmayı değil, aynı zamanda toplumdaki 'çokluk ve farklılığı' da temsil ediyor. Bu önemli. Öğrenme süreci heyecanlı olacak."

Süddeutsche Zeitung gazetesi meclis genel kurulundaki atmosferi şöyle yorumluyor:

"Meclis genel kurulu düzenli, gerilimli ve dikkat çekiciydi. Oturumda canlılık, kibir, saldırganlık, hararet, gerilim ve soğukkanlılık bulunuyordu. Genel kurul salonunda hatırlatmalar ve uyarılar, şamata ve diş gıcırdatma vardı. Hiç canınız sıkılmıyordu. Hayret ederek, rahatsız olarak, şaşırarak izliyor ve dinliyordunuz. Alman Parlamentosu sonunda parlamento kelimesinin özünün hakkını verecek, içinde konuşma ve tartışmaların olduğu bir yere dönüşüyor. Can sıkıntısının hakim olduğu parlamento artık geride kaldı."

Münchner Merkur gazetesi seçimlerle mecliste temsil yetkisi kazanan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile mücadelenin ip uçlarını veriyor:

"Üye sayısı artan ve aşırı uçların temsil edildiği yeni Alman Federal Meclisi'ni sevmek zorunda değilsiniz. Böyle bir tabloyu görmek isteyen azınlıktı. Ama bu gerçek oldu. Meclis üyeleri 2015 yılından beri oldukça önem kazanan göçmen politikalarını yer yer reddederken ve yasama dönemlerinde giderek sessizleşirken, Meclis 2017 yılında şimdi 2013 yılında olduğundan daha fazla insanın düşüncesini temsil ediyor. AfD'nin bugün 90 sandalye ile mecliste olması bu politik sessizliğin sonucudur. Meclis şimdi AfD ile nasıl ilerleyeceğinin yolunu bulmalı. Ne de olsa AfD meclise kura ile değil, seçimle geldi. Bunun için belirli bir duruş, akıl ve basiret gerekiyor. Siyasi aktörlerin ve medyanın AfD'ye yapacağı en büyük iyilik itaat eder bir biçimde, heyecanla AfD'nin ortaya attıği her yemi tutmak olurdu. Bunu yapmak hoşunuza gidebilir, ama olayların büyümesi sadece kenarda köşede kalan konuları Meclis gündemine oturtma amacı güden AfD'ye yarar. Ya da altıncı meclis başkanı yardımcısının kim olacağının ülke için herhangi bir önemi mi var?"

Rhein-Zeitung gazetesi seçimlerden sonra ilk defa bir toplanan Meclis Genel Kurulundaki tartışmaları şöyle yorumluyor:

"Seçimlerden sonraki ilk meclis genel kurulu önümüzdeki yıllarda izleyeceğimiz politik ortamdan ne beklememiz gerektiğine ilişkin küçük ipuçları verdi: Provakasyonlar, demokratik oyun kurallarının dışına çıkış ve yüksek sesli tartışmalar. Her zaman adil bir şekilde yürümeyecek. Ancak kaygılanmaya gerek de yok. Göring'e ilişkin yaptığı karşılaştırma ile AfD amacına yönelik provokasyon yapıyordu. Sağ popülistlerin ortaya attığı her konuyu tartışmamak iyi bir yaklaşım. Böylesi iyi. Meclis Genel Kurulunun, oyun kurallarını değiştirmenin ne ölçüde işe yaradığından bağımsız olarak tartışma kültüründe bir hareketlilik beklenebilir. Bu aynı zamanda acil bir gerekliliktir."

AFP/dpa/MY/HS

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