Sudanlı öğrencinin vize çilesi bitti

Rusya'da bir üniversitede öğrenim gören ve Türkiye üzerinden ülkesine gitmek üzere geldiği Trabzon'da vize sorunu nedeniyle yaklaşık bir aydır limanda yaşayan Sudanlı üniversite öğrencisi, sorunun çözülmesiyle kentten ayrıldı.

Rusya'daki bir üniversitede öğrenim gören Muhammet Ali Bilal, vize süresinin dolmasına iki gün kala Türkiye üzerinden ülkesine gitmek üzere gemiyle Trabzon'a gelmiş, Türkiye üzerinden böyle bir geçiş yapma hakkının olmaması, Rusya'ya dönmek için de vize süresinin dolması nedeniyle Trabzon Limanı'ndaki bir gemide kalmıştı.

Yaklaşık bir ay süredir yapılan yardımlarla limandaki bir gemide yaşayan Bilal'in vize sorunu, liman yetkililerinin devreye girmesiyle çözüldü.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Trabzon'a gelen yetkililer, vize işlemlerini yaptırdıkları Bilal'i yanlarına alarak kara yoluyla İstanbul'a götürdü.

Prosedürü bilmediği için Trabzon'da zorunlu misafir olarak yaklaşık bir ay yaşayan Muhammet Ali Bilal'in, İstanbul'dan hava yoluyla ülkesi Sudan'a gönderileceği öğrenildi.