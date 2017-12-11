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Dünya

Sudanlı kadınlar pantolon giyerek "ahlâk dışı davranış" sergilemekle suçlanıyor

Sudan'da geleneksel olarak kadınlar bol, uzun etekler giyiyor

11 Aralık 2017 04:39

Sudanlı 24 kadın, başkent Hartum'un yakınlarında kapalı mekandaki bir partide pantolon giydikleri gerekçesiyle, "ahlâk dışı davranış" sergilemekle suçlanıyorlar.

Parti, Çarşamba günü ahlâk polisleri tarafından basılmıştı.

Kadınların "açık saçık" olarak tanımlanan kıyafetleri giydikleri için, 40 kırbaç ve/veya para cezasıyla karşı karşıya oldukları belirtiliyor.

İnsan hakları savunucuları, her yıl on binlerce kadının "ahlâk dışı davranış" nedeniyle ülkede gözaltına alındığını ya da kırbaçlandığını ve kanunların keyfi uygulamaya açık olduğunu söylüyor.

Çoğunluğu Müslüman olan Sudan'da pantolon, şort ya da vücut hatlarını belli eden etek giymeyi engellemeye yönelik kanunların, Hıristiyanlara karşı ayrımcılık oluşturduğuna da dikkat çekiyorlar.

Sudan'da geleneksel olarak kadınlar bol, uzun etekler giyiyor.

İnsan hakları savunucusu Amira Osman, kamu düzeninin kadın haklarını ihlâl ettiğini söylüyor.

"Parti, El Mamoura'da (Hartum'un güneyi) bir binadaki kapalı bir salonda gerçekleşti" diyor ve ekliyor:

"Kadınlar pantolon giydikleri için gözaltına alındılar, yetkililerden izin almalarına rağmen."

Ceza Kanunu'nun 152'inci maddesinde, "kamunun duygularını inciten açık saçık kıyafetler giymek", "ahlâk dışı davranış" olarak tanımlanıyor ve bu kişilerin 40 kırbaç ve/veya para cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği belirtiliyor.

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