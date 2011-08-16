-Sudanlı diş hekimi Bitlislilerin hemşehrisi oldu BİTLİS (A.A) - 16.08.2011 - Arkadaşının tavsiyesi üzerine 2000 yılında Türkiye'ye gelen ve yabancılar için açılan sınavla girdiği Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine atanan Sudan uyruklu Amran İsmail Osman, kısa sürede halkın sevgisini kazanarak, adeta Bitlislilerin hemşehrisi oldu. Osman, AA muhabirini yaptığı açıklamada, mezun olduktan bir gün sonra evlendiğini, Türk vatandaşlığına geçemediği için devlet hastanelerine atanamadığını ve bu nedenle önce Ankara'da özel diş polikliniklerinde çalıştığını bildirdi. Eğitimini sürdürdüğü yıllarda Ankara'daki Libya Kültür Merkezinde Arapça dersi verdiğini ve aynı merkezde açılan bilgisayar kursuna gelen eşi Çiçek ile burada tanıştığını ifade eden Osman, Türkiye'de yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine 2000 yılında Türkiye geldim. Ankara'da yabancılar için açılan sınava girdim ve Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. 2006 yılında, üniversiteden mezun olduktan bir gün sonra, Ankara'da tanıştığım Tokatlı eşim Çiçek ile evlendim. Eşim ev hanımı. İki çocuğum var. Vatandaşlığa geçemediğim için Ankara'da özel diş polikliniklerinde çalıştım. Ankara'da çalıştığım zamanlarda çok sıkıntı yaşadım. Evliydim ve iki çocuğum vardı. Kazancım iyi değildi. Türk vatandaşlığına geçemediğim için devlet hastanelerinde çalışamıyordum. Vatandaşlığa geçmek için müracaatlarda bulundum. 2010 yılının mayıs ayında müracaatım kabul edildi ve Türk vatandaşlığına geçtim. Vatandaşlığa geçtikten sonra kadro açıldı ve iki kez başvuru yaptım. Aralık 2010'da başvurum kabul edildi ve devlete geçtim. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) okuyan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine doğu illerini tercih ettim. Ben de birinci tercihimi Van, ikinci Bitlis, üçüncü Muş, dördüncü tercihimi ise Mardin'e yaptım. İkinci tercihim kabul edildi ve Bitlis'e atandım. Bitlis'i daha önceden ne biliyordum ne de duymuştum. İlk tayin yerim Bitlis oldu.'' Devlette çalışmaya başladığından beri hem maddi ve hem de çevre olarak çok rahatladığını belirten Osman, ilk başlarda Sudan'a dönmek istediğini ancak zaman ilerledikçe Türkiye'ye alıştığını ve Sudan'a gitmekten vazgeçtiğini dile getirdi. Osman, ''Bu nedenle Türkiye'ye yerleştim. Ankara'da bir ev aldım. Çocuklarım okul çağına geldiğinde onları Ankara'ya göndereceğim. Ben burada çalışmaya devam edeceğim. Çocuklarımın hem benim dilimi öğrenmesini hem de Türkçe eğitim almasını istiyorum'' diye konuştu. -''Bitlis'te zevkle görev yapıyorum''- Bitlis'in huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu kaydeden diş hekimi Osman, böyle bir ilde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını, hastalarla diyalog kurmak için Kürtçeyi de öğrenmeye başladığını belirtti. Osman, şöyle konuştu: ''Buraya ilk geldiğimde 'hastam olabilir mi' diye düşünüyordum. Hasta kazanma konusunda endişeliydim. Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalıştıktan sonra bu endişelerim sona erdi. Doktorları hastalar tercih ediyor. Beni de çok sayıda hasta tercih ediyor. Hastanemizin imkanları ve personeli çok iyi. Herkes birbirine saygı gösteriyor.'' Osman, Bitlis halkının çok samimi olduğunu, Bitlis'te insanlarla iletişim kurmada hiçbir sıkıntı yaşamadığını ve kendisini bir Bitlisli gibi hissettiğini kaydetti. Bitlis'te 8 aydır görev yaptığını ve vatandaşların kendisine alıştığını anlatan Osman, kentteki medreseleri ve medreselerde verilen Arapça eğitimleri merak ettiğini, bunu araştırmak için çalışma yapmayı arzuladığını sözlerine ekledi.