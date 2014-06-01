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Dünya
Deutsche Welle

Sudanlı anneye özgürlük yolu göründü

Sudan hükümeti yetkilileri, tepkilerin artması üzerine din değiştirdiği için idam cezasına çarptırılan genç annenin serbest bırakılabileceğini söyledi.

01 Haziran 2014 16:08


Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Abdullah El Ezrag, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçtiği gerekçesiyle idam cezasına mahkum edilen Meryem Yahya İbrahim İshak'ın serbest bırakılabileceğini söyledi.

El Ezrag, Sudan'daki yasalara göre herkesin istediği dine inanmaya hakkı olduğunu ifade etti.

Ancak babası Müslüman, annesi Etiyopyalı bir Ortodoks olan 27 yaşındaki İshak, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçtiği gerekçesiyle yargılanmış ve idam cezasına mahkum edilmişti. Yargılandığı sırada hamile olan İshak'ın infaz edilmesi de çocuğu iki yaşına basıncaya kadar ertelenmişti.

Meryem Yahya İbrahim İshak, geçen hafta başında çocuğunu cezaevinde dünyaya getirince dünya kamuoyunun gündemine oturdu. 20 aylık bir de oğlu olan iki çocuk annesi İshak'ın davası şimdi temyiz mahkemesinde.

Sudanlı yetkili El Ezrag, kararın bir üst mahkemede gözden geçirileceğini ve kararın değişebileceğini belirtti.

Sudanlı yetkililerin açıklamalarını dpa'ya değerlendiren İshak'ın avukatı ise müvekkili hakkında din değiştirmek suçlamasıyla verilen kararın değişebileceğini, ancak zina suçlamasıyla aldığı cezasının aynı kalacağını düşündüğünü söyledi.

Avukat, İshak'ın Hristiyan Daniel Wani ile evliliğinin Sudan'daki şeriat hukukuna göre geçerli olmadığına dikkat çekerek müvekkilinin zina suçlamasıyla 100 kırbaç cezası aldığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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