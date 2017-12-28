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Dünya

Sudan'dan Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız

"Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz"

28 Aralık 2017 04:01

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, bakanlıkta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti üzerine açıklamada bulundu. Osman, Türkiye-Sudan yakınlaşmasının Mısır basınında eleştirilmesini reddederek, söz konusu eleştirileri, "Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, halka ve Sudan'a saldırmak için fırsat kollama" olarak nitelendirdi. 

Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti "tarihi" olarak nitelendiren Osman, Sudan'ın Türkiye ile yaptığı anlaşmaların komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini çarpıtmanın ve bu ziyaretin Türkiye-Katar-Sudan ekseni oluşturma çerçevesinde gerçekleştiğini söylemenin yanlış olduğunu ve hesapta böyle bir şeyin bulunmadığını vurgulayan Osman, "Sudan'a, halkına ve Devlet Başkanı Beşir'e saldırmak için fırsat arayanların durması gerekir." diye konuştu. 

Mısır basınında Sudan'a yönelik gayriahlaki yayınlar yapılıyor 

Mısır basınında ülkesine yönelik ahlak dışı yayınların yapıldığına şahit olduklarını kaydeden Osman, "Gerginliğin halk seviyesine taşınması çok tehlikelidir. Özellikle Kahire ile Hartum arasındaki anlaşmazlıklar doğaldır ancak halklar ile ilişkilerimiz saygı üzerine kuruludur." değerlendirmesinde bulundu. 

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