Sudan'da salgın: 23 ölü

Sudan'da kanamalı hastalık salgını: 23 ölü



Sudan'ın güneyinde, Ebola olduğundan şüphelenilen kanamalı bir hastalığın en az 23 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.



Güney Sudan ordusunun (SPLA) sözcüsü Kuol Diem Kuol, şimdiye kadar salgında 3'ü asker eşi olmak üzere 23 kişinin öldüğünü belirterek, onlarca kişinin daha bu hastalığa yakalandığını, ancak kesin sayının henüz bilinmediğini kaydetti.



Kuol, hastalardan alınan kan örneklerinin laboratuvara gönderildiğini, doktorların hastalığın Ebola olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Hastalığın belirtilerinin, kan kusma, kulak ve burundan kan gelmesi olduğu bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 1976 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Sudan'ın güneyinde ortaya çıkan viral hastalık Ebola, kan dahil olmak üzere vücut sıvılarıyla bulaşıyor ve henüz bilinen bir tedavisi bulunmuyor.