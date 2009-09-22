Sudan'da köye saldırı: 100'den fazla ölü

Sudan'ın güneyinde bir köye saldıran silahlı kabile üyelerinin 100'den fazla
kişiyi öldürdüğü bildirildi.
Yetkililer, silahlı Lou Nuer kabilesi üyelerinin, rakip kabile Danka
üyelerinin yaşadığı Duk Padiet köyünü dün sabah basarak binaları yaktıklarını ve
kiliseye gidenlere saldırdıklarını söylediler.
Yetkililer, Jonglei eyaletindeki katliamın ancak bu sabah güvenlik
görevlilerinin bölgeye gitmesiyle ortaya çıktığını belirterek, saldırıda 51
köylü, 28 güvenlik görevlisinin öldüğünü, saldırganlardan da 23 kişinin
yaşamlarını yitirdiğini bildirdiler. Saldırıda onlarca kişinin de yaralandığı
kaydediliyor.
BM, bu yıl Sudan'ın güneyinde etnik çatışmalarda 1200'den
fazla kişinin öldüğünü tahmin ediyor.