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Yaşam

Sudan'da köye saldırı: 100'den fazla ölü

22 Eylül 2009 12:22

Sudan'ın güneyinde bir köye saldıran silahlı kabile üyelerinin 100'den fazla kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Yetkililer, silahlı Lou Nuer kabilesi üyelerinin, rakip kabile Danka üyelerinin yaşadığı Duk Padiet köyünü dün sabah basarak binaları yaktıklarını ve kiliseye gidenlere saldırdıklarını söylediler.

Yetkililer, Jonglei eyaletindeki katliamın ancak bu sabah güvenlik görevlilerinin bölgeye gitmesiyle ortaya çıktığını belirterek, saldırıda 51 köylü, 28 güvenlik görevlisinin öldüğünü, saldırganlardan da 23 kişinin yaşamlarını yitirdiğini bildirdiler. Saldırıda onlarca kişinin de yaralandığı kaydediliyor.

BM, bu yıl Sudan'ın güneyinde etnik çatışmalarda 1200'den fazla kişinin öldüğünü tahmin ediyor.


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