Sudan'da Almanya ve İngiltere, Tunus'ta da ABD elçiliklerine saldırı

ABD’de çekilen ve Hz. Muhammed hakkında hakaret ifadeleri içeren “Müslümanların Masumiyeti” filmine yönelik protestolar çığ gibi büyüyor. Sudan'da protestocular Amerikan, Alman ve İngiliz elçiliklerine saldırırken, Lübnan'daki gösterilerde de bir fast food restoranı ateşe verildi. Tunus'ta polis, ABD elçiliğine girmeye çalışan göstericilere ateş açtı.

BBC'de yer alan ahabere göre; İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Hartum'daki büyükelçiliğin önünde bir gösterinin sürmekte olduğunu ve Sudan polisinin olay yerinde bulunduğunu açıkladı. Ancak bakanlık sözcüsü protestocuların elçilik binasına girip girmediklerini, gösterinin İslam karşıtı filme ilgili olup olmadığını belirtmedi.

Lübnan'ın Trablusşam kentindeki gösterilerde bir KFC lokantası ateşe verildi ve bir kişi öldü.

Yemen'in başkenti Sana'da da çatışmalar olduğu bildiriliyor.

Filme tepki olarak cuma namazı sonrası olabilecek eylemler nedeniyle ABD diplomatik temsilcilikleri sıkı korumaya altında. BM Genel Sekreteri ile Mısır, Libya ve Türkiye liderleri sağduyu çağrısı yaptı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de polis, ABD büyükelçiliğine yaklaşmak isteyen 500 kişilik grubu gaz bombasıyla dağıttı.

Polis, Libya'nın Bingazi kentinde salı günü ABD konsolosluğunun ateşe verilmesine benzer olaylar olmaması için geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Bingazi'deki olayda, Büyükelçi Chris Stevens ve 3 Amerikalı personelin aralarında olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Libya Başbakanı Mustafa Abu Şakur, BBC'ye yaptığı açıklamada, bazı kişilerin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Hangi ülkelerde protesto yapıldı

SUDAN:

Başkent Hartum'da 5 bin kişilik öfkeli kalabalık, aynı bölgede bulunan İngiliz ve Alman elçiliklerine saldırdı. Polis protestocuları göz yaşartıcı bomba ile etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Eylemcilerin Alman Büyükelçiliği'nin amblemini söktüğü, ana kapının önünde yangın çıkardığı ve binanın pencerelerini kırıp döktüğü görüldü.

Görgü tanıkları, eylemcilerin, Alman bayrağını gönderden indirdiğini söyledi. Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, elçilik çalışanlarının güvende olduğunu ancak binanın kısmen yandığını ifade etti.

İngiliz Büyükelçiliği dışındaki protestonun halen devam ettiği belirtildi.

Polis, ABD Büyükelçiliği'ne yürümeye çalışan 10 bin kadar göstericiye ise göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Elçiliğe giden yolları kapatan güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı.

LÜBNAN:

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde Cuma namazı çıkışında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Nur Meydanı'na gelerek gösteri düzenledi. Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik tedbirleri aldığı gösterilerde söz konusu film ve ABD aleyhinde sloganlar atıldı.

Taşlarla çevredeki işyerlerine saldıran göstericiler, bir Amerikan fast food restoranının camlarını kırıp, ateşe verdi.

AFP, olaylarda bir göstericinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını bildirdi. Gösteriler, Papa 16'ncı Benediktus'un üç günlük Lübnan ziyaretinin başlamasından saatler sonra gerçekleşti.

TUNUS:

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, bazı göstericilerin, ABD Büyükelçiliği'nin duvarından atlayarak içeri girdiğini söyledi. Reuters muhabiri bölgede silah sesleri duyulduğunu bildirirken, protestocuların elçilik binasının camlarını kırdığını, ağaçları ateşe verdiğini belirtti. Elçilik binası dışında ise polisle göstericiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

BANGLADEŞ:

Bangladeş'te, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme tepki göstermek için 10 bin kişi bir araya geldi.

Göstericiler, Beyt-ül Mükerrem camisinde kılınan Cuma namazından sonra başkent Dakka'da, ABD ve İsrail bayraklarını yaktı.

Polis, ABD Büyükelçiliği'ne yaklaşmaya çalışan topluluğu engelledi.

ENDONEZYA:

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da da bir grup filmle ilgili protesto düzenledi. ABD Büyükelçiliği’nin önünde toplanan kadın-erkek her yaştan protestocular, üzerinde “Allah’ın elçisine yönelik aşağılamayı kınıyoruz” yazan pankartlar taşıdı.

Hizbuttahrir örgütünden bir sözcü, kalabalığa yaptığı konuşmada, “Bu film peygamberimizi aşağılamıştır, bu filmi kınıyoruz. Bu film bir savaş ilanıdır” dedi. Bir başka sözcü ise, “ABD burada kalmayı hak etmiyor” derken kalabalıktan ABD’lilerin ülkeden kovulması yönünde sloganlar yükseldi.

Jakarta Emniyeti’nden bir sözcü ABD büyükelçiliği çevresine 400 polis yerleştirildiğini açıklarken, büyükelçiliğin internet sitesinden ABD’lilere dikkatli olma uyarısı yapıldı.

IRAK:

Ülkenin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen gösterilerde, binlerce kişi ABD ve İsrail'i protesto etti. Gösterilerde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı. Gösterilerin en büyüğü güneydeki Basra kentindeydi.

YEMEN:

Başkent Sana'da toplanan binlerce gösterici Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmi protesto etti.

Cuma namazından sonra başkent Sana'daki Sittin meydanında toplanan göstericiler, Amerika aleyhine sloganlar atıp, dövizler taşıdı. Cuma hutbesinde sakin olunmasına ve taşkınlık çıkarılmamasına yönelik verilen mesajların etkili olduğu gözlenen protestolar esnasında atılan sloganlarda, Hz. Muhammed'e vefa ve bağlılık gösterileceği, ona yönelik her türlü hakaretin cezasız kalmayacağı ifade edildi.

MISIR:

“Müslümanların Masumiyeti” filmiyle ilgili protestolar Mısır’ın başkenti Kahire’deyse dördüncü gününe girdi.

ABD’nin Kahire Büyükelçiliği önünde toplanan protestocularla polisler arasında çatışma çıktı. Göstericiler polise taş atarken, güvenlik görevlileri de göz yaşartıcı gazla yanıt verdi.

Büyükelçilik çevresindeki yollar taşlarla ve kayalarla kaplandı. Protestocuların büyükelçilik ile Kahire’nin kalbi, Arap Baharı protestolarının merkezi Tahrir Meydanı arasında mekik dokuduğu belirtildi.

AA, bugünkü çatışmalarda 50'den fazla gösterici ile 15 kadar polisin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin en büyük siyasi grubu Müslüman Kardeşler, kamuoyuna bugün Cuma namazının ardından 1 milyon kişinin katılacağı “barışçı protestolar” düzenlenmesi için çağrıda bulunmuştu. Mısır Sağlık Bakanı Ahmed el Ensari, dün yaşanan çatışmalardaysa 224 kişinin yaralandığını, bunlardan sekizinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

SURİYE:

Başkent Şam'daki bazı camilerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme tepki içeren hutbeler okunurken, bir grup gösterici de ABD büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

Şam'ın Ravda bölgesinde yer alan ABD Büyükelçiliği önünde yapılan protesto gösterisinde,

“Peygambere hareket edenler, demokrasinin neresinde”, “Obama, halkın sizden neden nefret ettiğini biliyor musunuz” ve “Hz. Muhammed'in ümmeti, peygamberinin yanındadır” yazılı dövizler taşıdı.

Büyükelçilik önünde güvenlik güçleri geniş çaplı önlemler aldı.

Film, kentteki pek çok camide hutbe konusu edilirken, ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı halka “itidalli olma” çağrısında bulunuldu.

KEŞMİR:

Hz. Muhammed'e hakaret içeren film, Keşmir'in Hindistan yönetimindeki bölümünde de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Cammu-Keşmir'in değişik yerlerinde düzenlenen 20'den fazla gösteriye katılan en az 15 bin Keşmirli Müslüman Amerikan bayraklarını yaktı, ABD Başkanı Barack Obama'ya "terörist" diye bağırdı. Göstericiler, "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar, bazı göstericilerse İsrail bayrağını yaktı.

Keşmir polis müdürü Ashok Prasad, Hindistan hükümetinden filmin kliplerinin internetten kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Cammu-Keşmirli yüzlerce avukat da protesto için çalışmalarını durdurarak adliyeye yürüdü.

İSRAİL:

Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın avlusunda onbinlerce Filistinli Cuma namazından sonra Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmi protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler filmi kınayan sloganlar atarken, İsrail polisi ise Mescid-i Aksa'nın etrafında güvenlik kordonu oluşturdu.

Ellerinde “Anam babam sana feda olsun ya Resulallah” yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin, Kudüs'teki ABD Konsolosluğu'na yürümek istemesi üzerine, göstericilerle İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

KATAR:

Başkent Doha'daki Ömer Bin Hattab Camisi'nde kılınan Cuma namazı çıkışında toplanan yüzlerce gösterici, cami ile ABD Büyükelçiliği binası arasındaki yaklaşık bir kilometrelik yolu aşırı sıcağa rağmen yürüyerek katetti.

ABD'de tutuklu bulunan Ömer Abdurrahman'ın salıverilmesini de isteyen göstericilerin elçilik binasına girmesini polis engelledi.