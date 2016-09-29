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BBC Türkçe

Sudan'a 'kimyasal saldırı' suçlaması

Uluslararası Af Örgütü, Sudan hükümetini bu yıl Darfur'da kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı. Örgüte göre saldırılarda onlarcası çocuk yaklaşık 200 sivil öldü.

29 Eylül 2016 14:37

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Sudan hükümetini Darfur'da bu yıl kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü, kimyasal saldırılarda yaklaşık 200 sivilin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Örgüte göre yaşamlarını yitirenler arasında onlarca çocuk da var.

Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmacıları 8 ay boyunca Sudan'ın batısındaki Darfur'un Jebel Marra bölgesinde, saldırılardan kurtulanlarla görüştü.

Örgütün konuştuğu 56 kişi, Sudan ordusunun Ocak ayından bu yana en az 30 kimyasal saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılardan kurtulanlar, atılan bombalardan "çok kötü ve yapay" bir koku yayıldığını göz ve deri renklerinin değiştiğini, derilerinin daha sonra sertleşerek döküldüğünü belirtti.

Uluslararası Af Örgütü'nün Kriz Araştırma Direktörü Tirana Hassan ise "Araştırmamız süresince gördüğümüz fotoğraf ve videolar şok ediciydi: küçük bir çocuk acıdan çığlıklar atarak öldü, birçok çocuğun da vücudunun yaralarla doluydu, bazıları nefes alamıyor ve kan kusuyordu". dedi.

Sudan hükümeti ise suçlamaları yalanladı.

Ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Ömer Dahab Fadl Muhammed, Reuters ajansına yaptığı açıklamada "Sudan ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları asılsız ve uydurmadır. Bu suçlamanın asıl amacı, Sudan'da barışı sağlamlaştırmak için yürütülen süreci, ekonomik ilerlemeyi ve toplumsal bütünlüğü bozmaktır." dedi.

Sudan hükümeti, Ocak ayı ortasında Abdül Wahid yönetimindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'ne (SLA/AW) yönelik yeni bir operasyon başlatmıştı.

Öte yandan, iki bağımsız kimyasal silah uzmanı, çocukların vücutlarında oluşan yaraların, kimyasal silahların neden olduğu yaralara benzediğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, bölgede inceleme yapılması ve uluslararası toplumun Hartum yönetimine, özellikle Darfur'a insani yardım ulaştırılması için baskı yapması çağrısında bulundu.

Sudan hükümeti 13 yıldır Darfur'daki isyancı gruplarla savaşıyor.

BM'nin tahminine göre savaşta 300 binden fazla kişi öldü, 3 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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