Sudan’a 'esrarengiz' yardım

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Almanya’da Deniz Feneri davasında ilginç ayrıntılar var. Sudan’a gideceği söylenen paralar bir kafede kimliği bilinmeyen adamlara verilmişDeniz Feneri’nin bir çok ülkede proje yürüttüğü belirtilen iddianamede bu projeler için parantez içinde “güya yardım” ifadesi kullanıldı. Dernek evraklarında bunların çoğunluğunun kurban bayramında kesilmek üzere sığır ve koyun alımları için olduğu belirtilen iddianemede “Projelerle ilgili bilgilerin değerlendirilmesinden, paraların nereye ve nerelerde harcandığı ile ilgili herhangi bir delil bulunmadığı gibi, nerelere harcandığına dair açıklama çelişkilidir” denildi. İddianamede bu ülkelere yardımlarla ilgili şu bilgiler verildi:Alındı belgelerine göre 2002’den 2007 Nisan ayına kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yardıma muhtaç şahıslara nakit ve giysi olarak yaklaşık 14 milyon euro yardım yapıldı. Ancak hangi tarih veya yıl için oldukları tesbit edilemeyen 20 bin 850 euro değerinde başka ‘alındı belge’leri daha bulundu. Savcılık, teftiş kurumunun bilirkişi raporuna göre bu tutarların, derneğin resmi muhasebesindeki verilerle çeliştiğine dikkat çekti.Soruşturmada dinlenen Jemal Ismail Umar isimli tanık, dernek adına para kuryeliği yaptı ve 730 bin euro teslim aldı. Umar ifadelerinde, Deniz Feneri’nden paranın Su-dan’a nasıl iletildiği konusundaki açıklamaları, iddianamede “esrarengiz” olarak nitelendi. Umar’ın ifadeleri iddianamede şöyle yer aldı: “2005 başlarında, ailesinin bir tanıdığı olan Mohamad Siraj Umar’ı arayarak Deniz Feneri’nden takriben 40 bin euroyu almasını istedi. Siraj, bu paranın yardım parası olduğunu ve önce evine götürmesini istedi. Daha sonra kendisinin telefonla parayı kime vermesi gerektiğini bildireceğini söyledi. Aralık 2005’te Umar, Frankfurt’ta Adam-Opel-Strasse 5 adresine gitti. Orada bir adamdan 45 bin euro aldı. Siraj’ın talimatı üzerine parayı bir hafta evinde tuttu. Bir kişi kendisine telefon etti ve Frankfurt merkez tren istasyonunda bir kahvede buluşmak istedi. Oraya gittiğinde Sudanlı olduğunu sandığı 3 kişiyle karşılaştı. Onlara parayı verdi. Buluştuklarında Siraj telefon ettiği ve herşeyin yolunda olup olmadığını sordu. Bu olay daha sonra sürekli tekrar etti. Umar, 4 defada toplam 685 bin euroyu Deniz Feneri’nden aldı ve tren istasyonundaki kişilere teslim etti.Makedonya’daki ’Kültür ve insani Dayanışma Derneği, Islamska Verska Zaenicb Makedonya, Euro IIARC İstanbul Derneği, Shoqata VHK İstanbul, Ryesiae bash-kesie Islamete örgütlerine toplam 306 bin 800 euro ödenmiş. Bu paraların gerçekten nerelere kullanıldığı ile ilgili belgeler ve paraların miktarı ve alanlarla ile ilgili veriler çelişkilidir (örneğin, kurban bayramından sonra, kurban bayramı için verilmesi). İddianamede Balkanlara gönderilen paralar sayılırken ‘21 bin euro da Fondatsia’ya, Ahmet Davut-oğlu’na havale edilmiş’ ifadesi yer aldı. Burada geçen Ahmet Davutoğlu’-nun ismini 1983’de ölen Bulgaristanlı bir İslam alimi olan Ahmet Davutoğlu’ndan alan vakıf olduğu sanılıyor.2005 ve 2006’da Gençler teşkilatı ile gençliye yardım fonuna 481 bin euro gönderildi.2007’de üniversite inşaatı icin 2 milyon euro havale edildi.2006 Kurban bayramında 75 bin euro Sidi Mohamed Moussa’nın hesabına havale edildi.Uğur Arslan, Deniz Feneri Almanya’nın, Almanya’daki hayırsever vatandaşlar Türkiye’deki derneğe yasal olarak para gönderemediği için kurulduğunu söyledi. Arslan “O dönem Türkiye’deki bir derneğe para gönderilmesi yasal değildi. Ancak Almanya’daki vatandaşlar Deniz Feneri Derneği’ne bağış yapmak istiyorlardı. Talepler çok artınca da Almanya’da böyle bir dernek kurulmasına karar verildi” dedi.