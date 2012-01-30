-Sudan ordusu kaçırılan 14 Çinliyi kurtardı HARTUM (A.A) - 30.01.2012 - Sudan'ın Güney Kordofan bölgesinde önceki gün bir şantiyeye düzenlenen saldırı sonrası kaçırılan Çinli işçilerden 14'ü Sudan ordusu tarafından kurtarıldı. SUNA ajansının bölge valisine dayanarak verdiği haberde, "Sudan silahlı güçleri 14 Çinli işçiyi kurtarmayı başardı" denildi. Çinlilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve Kuzey Kordofan bölgesindeki El Obeyd kentinde olduklarını belirtti. Kaçırılan diğer 15 Çinli işçinin akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Sudan ordu sözcüsü Alsavarmi Halid daha önce, militanların şantiye ekipmanına zarar verdiğini, saldırının sorumlusunun Güney Sudan'daki ayrılıkçı Halk Kurtuluş Ordusu olduğunu açıklamıştı. Ordu yetkilileri, aralarında Çinlilerin de olduğu 70 işçinin kaçırıldığını bildirmişti.