T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sudan ordusu kaçırılan 14 Çinliyi kurtardı HARTUM (A.A)

30 Ocak 2012 11:24

-Sudan ordusu kaçırılan 14 Çinliyi kurtardı HARTUM (A.A) - 30.01.2012 - Sudan'ın Güney Kordofan bölgesinde önceki gün bir şantiyeye düzenlenen saldırı sonrası kaçırılan Çinli işçilerden 14'ü Sudan ordusu tarafından kurtarıldı. SUNA ajansının bölge valisine dayanarak verdiği haberde, "Sudan silahlı güçleri 14 Çinli işçiyi kurtarmayı başardı" denildi. Çinlilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve Kuzey Kordofan bölgesindeki El Obeyd kentinde olduklarını belirtti. Kaçırılan diğer 15 Çinli işçinin akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Sudan ordu sözcüsü Alsavarmi Halid daha önce, militanların şantiye ekipmanına zarar verdiğini, saldırının sorumlusunun Güney Sudan'daki ayrılıkçı Halk Kurtuluş Ordusu olduğunu açıklamıştı. Ordu yetkilileri, aralarında Çinlilerin de olduğu 70 işçinin kaçırıldığını bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24