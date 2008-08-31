Sabahın erken saatlerinden itibaren şenlik alanında başlayan etkinlikler çerçevesinde kangal köpekleri, develer ve koyun sürüleri eşliğinde yapılan yürüyüşle Yörük göçü canlandırıldı.



Daha sonra düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda, Denizli'nin Çal, Çivril ve Baklan ilçelerinden 38 çoban, rengârenk boyadıkları sürünün lideri, koçların öncülüğünde koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nde karşıya geçirmeye çalıştı.



Yarışmada bazı çobanların sürülerin liderleriyle nehrin karşısına geçtiği, bazı sürülerin çobanları takip etmeyerek geri döndüğü gözlendi.



Yarışma sonunda, geleneklere uygun olarak, şenlik alanında kaval çalındı.



Yarışmanın öyküsü



Aşağıseyit köyünde her yıl düzenlenen yarışmaya ilham olan efsane şöyle: "Karakoyunlu aşiretinden bir çoban, Çal yöresine yerleşen Oğuz beylerinin birine çoban olur. Çoban ile beyin kızı birbirlerine âşık olur. Yörede çok sevilen çoban, beyden kızını ister ancak alamaz. Kızını vermek istemeyen bey, çobana 'Koyunlara 3 gün boyunca tuz yedireceksin ve Büyük Menderes Nehri'nden su içirmeden karşıya geçireceksin' der. Bu şartı kabul eden çoban, koyunları su

içirmeden karşıya geçirir. Koyunlar sudan geçer geçmez ölür. Bey yine de kızını vermez. Beyin kızının aşkından hastalanması üzerine çoban yöreden kovulur. Kız bir süre sonra ölür. Çoban, ömrünü kaval çalarak dağlarda geçirir."