Sudan'ın Darfur bölgesinde çıkan çatışmalarda en az 168 kişi hayatını kaybetti

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Sudan'ın Darfur bölgesinde rakip gruplar arasında çıkan çatışmalar sonucunda en az 168 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

2003'te patlak veren iç savaşın büyük zarar verdiği Darfur'da geçen ekim ayından bu yana toprak, çiftlik hayvanları ve suya erişim gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalarda artış görüldü.

Darfur'daki Mülteciler ve Yerinden Olanlar İçin Genel Koordinasyon yardım grubunun sözcüsü Adam Regal, son çatışmaların cuma günü Krink'te başladığını ifade etti. Regal, çatışmalarda pazar günü itibariyle en az 168 kişinin öldüğünü ve 98 kişinin yaralandığını ifade etti.

Çatışmaların bölgedeki kabile üyelerinin kendilerinden 2 kişi öldürüldüğü gerekçesiyle Masalit azınlıklara saldırmasıyla başladığı ifade edildi.