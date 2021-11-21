Sudan'da taraflar anlaştı; Başbakan Hamdok, darbe sonrası görevine dönecek

Sudan'da askeri darbeyle görevden alınan Başbakan Abdalla Hamdok’un yeniden göreve getirilme kararı alındığı belirtildi.

Umma Partisi Başkanı Fadlallah Burma Nasır, Reuters’a yaptığı açıklamada ordunun Başbakan Abdalla Hamdok’u yeniden göreve getirme kararı aldığını ve taraflar arasında bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Hamdok’un teknokratlardan oluşacak yeni ve bağımsız bir kabine kuracağı ve bütün siyasi tutukluların da serbest bırakılacağı duyuruldu.

Ömer El-Beşir’in 2019’da devrilmesinden sonra ülkede belirsizlik ve hassas denge politikaları izlenirken, ekim ayında ordu yönetime el koymuş ve başta başbakan olmak üzere birçok kabine üyesini gözaltına almıştı.

Sudan'de ekim ayında meydana gelen darbeden sonra, çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak darbe karşıtı protestolar düzenlemişti. Protestolarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.