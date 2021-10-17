Sudan'da sokağa çıkan binlerce kişi askeri yönetim talep etti

T24 Dış Haberler

Sudan’da binlerce askeri yönetim destekçisi, başkent Hartum’da sokağa çıkarak hükûmeti dağıtılması çağrısı yaptı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Sudan’da 2019 askeri darbeyle devrilen Ömer El Beşir’in ardından geçiş sürecinde yaşanan çalkantılı sürece tepki olarak sokağa çıkan binlerce kişi askeri yönetim talep etti.

Protestolar, Özgürlük ve Değişim Güçleri (FFC) isimli grubun bir parçası tarafından organize edildi. Protestocular “Hükûmet adalet ve eşitlik getirmekte başarısız oldu. Askeri hükûmete ihtiyacımız var” dedi, “Tek ordu, tek millet” sloganları atıldı.

Sudan’da geçiş hükûmetine destek son aylarda sert ekonomik reformların etkisiyle düşmeye başladı.