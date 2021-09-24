Sudan'da protestolar nedeniyle 2 havalimanı uçuşlara kapatıldı

Sudan'ın doğusunda sekizinci gününe giren hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, dün Uluslararası Port Sudan Havalimanı'nın ardından bugün de Kesele eyaletindeki havaalanını ulaşıma kapattı.

Doğudaki Bica kabilesi konseyinin liderlerinden Ahmed Musa, "Kesele havaalanı kapatıldı. Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan kentine giden ana yolda yolcu otobüsleri ile özel araçların geçişine izin verilmiyor" açıklamasını yaptı.

Protestocular, dün de Kızıldeniz kıyısındaki Uluslararası Port Sudan Havalimanı'nı ulaşıma kapattı. Musa, söz konusu havalimanının, merkezi hükümetin doğu Sudan sorununa acil çözümler bulmadaki yavaşlığına bir yanıt olarak kapatıldığını belirtti.

"Talepler karşılanana dek protestolar sürecek"

Hükümetin feshedilmesi, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de silahlı hareketlerle imzalanan barış anlaşmasının Sudan'ın doğusuyla ilgili maddelerinin iptali, bölgeyi ilgilendiren konularda hükümetle müzakere platformu oluşturulması, kaynakların bölgeye verilmesi ve bölgenin merkezi yönetimde temsili gibi taleplerinin olduğunu ifade eden Musa, talepleri karşılanana dek protestoların süreceğini dile getirmişti.

Musa, olumlu bir cevap alamadıkları takdirde doğu eyaletleri Kızıldeniz, Gadarif ve Kesele'deki tüm kamu kurumlarını kapsayan bir engelleme hareketi ve madencilik şirketlerinin faaliyetlerini kısıtlayıcı başka adımlar da atacaklarını kaydetmişti.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyor.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı. (AA)