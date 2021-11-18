Sudan'da dünkü darbe karşıtı gösterilerde en az 15 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da 25 Ekim'de ordunun darbe yaparak yönetime el koymasını protesto etmek için dün başkent Hartum'da sokaklara dökülen protestoculara güvenlik güçleri ateş açtı. En az 15 gösterici hayatını kaybetti. Yaralanan yüzlerce kişi hastanede tedavi görüyor.
18 Kasım 2021 18:16
Sudan'da 25 Ekim'de ordunun darbe yaparak yönetime el koymasını protesto etmek için dün başkent Hartum'da sokaklara dökülen protestoculara güvenlik güçleri ateş açtı. En az 15 gösterici hayatını kaybetti. Yaralanan yüzlerce kişi hastanede tedavi görüyor.
Sudan medyası, ölümler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Polis, protestocuları dağıtmak için ateş açtığı iddialarını reddetti.
Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, güvenlik güçlerinin sokaklardaki bazı protestocuların yanı sıra hastanede tedavi gören bazı yaralıları da gözaltına aldığını öne sürdü.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
ABD'den kınama
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da demokrasi yanlısı protestoculara karşı şiddeti kınadı.
Blinken, darbeyle görevden alınan Başbakan Abdullah Hamduk'un tekrar göreve getirilmesi gerektiğini vurguladı.