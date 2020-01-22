Sudan'da aslanları ölüme terk ettiler

Sudan'ın başkenti Hartum'un lüks bir bölgesinde Al-Qureshi hayvan parkında, bir deri bir kemik kalan Afrika aslanlarının görüntüleri yürekleri parçalıyor.

Ülke ekonomik krizin pençesinde olduğu için haftalardır aslanlara yeterince yiyecek veya ilaç verilmiyor. Bir aslanın bir deri bir kemik halde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Veterinerler, aslanların sağlığının son zamanlarda ciddi şekilde kötüleştiğini ve bazılarının vücut ağırlığının neredeyse üçte ikisini kaybettiğini bildirdi.

Özel olarak finanse edilen parkın yöneticisi Essamelddine Hajjar, "Her zaman yiyecekleri olmuyor, onları beslemek için kendi cebimizden harcıyoruz" dedi.