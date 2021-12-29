Sudan'da altın madeni çöktü: 38 ölü

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Sudan'da artık kullanılmayan bir altın madeninin hafta sonunda çökmesi sonucunda 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Devlete ait Sudan Mineral Kaynakları Şirketi'nin sözcüsü İsmail Tissou, daha önce 31 olarak açıklanan ölü sayısının 38'e çıktığını bildirdi.

Tissou, altın madeninde tam olarak kaç kişinin göçük altında kaldığı bilinmediğini belirtti.

Şirket, güvenli olmadığı gerekçesiyle bir süre önce madenin kapatıldığını ve güvenlik görevlilerinin girişlerde nöbet tuttuğunu belirtti. Bazı madencilerin güvenlik görevlileri yerlerinde değilken izinsiz bir şekilde madene girdiği ve göçüğün bu sırada meydana geldiği belirtildi.

Yerel medya, Darsaya madenindeki 8 madencinin de hastaneye götürüldüğünü belirtti.