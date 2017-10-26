Sudaki kurşunu tespit eden sensör yaptı, ABD’nin "en geç mucidi" oldu

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Gitanjali Rao, sudaki kurşun seviyelerini geleneksel yöntemlerden daha ucuz ve iyi ölçebilen bir sensör icat etti ve Amerika’nın en genç mucidi oldu.

Rao bu icadıyla Discovery Education 3M Genç Bilim İnsanları Yarışması’nı kazandı. Henüz ortaokula giden mucit verdiği bir röportajda Michigan kentindeki gelişmeleri iki yıldır izlediğini söyleyerek, “O kadar fazla insanın sudaki kurşun kirlenmesinden etkilendiğini gördüğümde dehşete düşmüştüm” dedi.

Anne ve babası mühendis olan Gitanjali Rao, ebeveynlerini gerekli ekipmanları almaya ikna ederek sudaki kurşunu daha iyi tespit eden ve bunu daha düşük bir maliyetle yapan bir sensör geliştirdi.

Yunan su tanrısı Tethis’in adını verdiği sensör, kurşun sudaki düzeyini karbon nanotüpler kullanarak belirliyor.

“Amerika’nın En Genç Bilim İnsanı” ünvanını kazanan Gitanjali Rao Discovery Education 3M Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda 25 bin dolarlık bir çek kazandı. Rao bu paranın bir kısmını kolej eğitimi için saklamak istiyor, kalanını ise icadını ticari açıdan uygulanabilir hale getirmek için kullanacak. (Fotoğraflı)