Sudaki fazla flor hamile kalma şansını azaltıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Mungan, yaptıkları araştırmada, içme suyundaki fazla florun üremeyi engellediğini tespit ettiklerini bildirdi.



Mungan, gazetecilere yaptığı açıklamada, diş çürüklerinin önlenmesinde kullanılan florun vücuda etkileri üzerine bir araştırma başlattıklarını ifade etti.



Florun üreme üzerindeki etkilerini incelediklerini anlatan Prof. Dr. Mungan, çocuk sahibi olamadıkları için Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'na gelen hastalarla görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.



Araştırmada, fareler üzerinde de deneyler yaptıklarını dile getiren Tamer Mungan, yapılan incelemelerde içme suyundaki flor oranının yüksek oluşunun üreme üzerinde olumsuz etkileri olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.



Prof. Dr. Mungan, şöyle konuştu:



''Fazla alınan florun, endometriyum adı verilen rahim içi tabakasını tahrip ettiğini gördük. Endometriyum adlı bu doku, üreme sırasında fetusun yapışmasını ve kalıcılığını sağlayan bir tabakadır. Bu tabaka zarar gördüğü takdirde fetusun rahim içinde kalması engellenecek ve kadının da hamile kalma şansı azalacaktır. Çocuk sahibi olamayan çiftlerde sebepler arasında bunun da yer aldığını tespit ettik.''



Prof. Dr. Tamer Mungan, elde ettikleri verileri uluslararası bir dergide de yayımladıklarını sözlerine ekledi.





