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Sucuklu tost yiyen 9 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'daki bir ortaokulun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çoçuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

28 Aralık 2017 13:18

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'daki bir ortaokulun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çoçuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerine merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi\'nde bulunan 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu\'nda meydana geldi. 9- 13 yaşlarındaki 9 çocukta mide bulantısı görüldü. Öğretmenler çocukların zehirlenme olasılığına karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan 9-13 yaşındaki 9 öğrenci tedavi altına alındı. Çocukların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kantinden alınan örnekler ise incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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