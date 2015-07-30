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Dünya
Deutsche Welle

Rutin trafik kontrolünde siyah bir sürücüyü vuran polis suçsuz bulundu

ABD'de rutin trafik kontrolleri sırasında siyah bir sürücüyü başından vurarak öldüren polis memuru suçsuz bulundu.

30 Temmuz 2015 21:36

ABD'nin Ohio eyaletinde rutin trafik kontrolü sırasında siyah sürücü Sam DuBose'u başından vurarak öldüren polis memuru Ray T. suçsuz bulundu.

Cincinnati Üniversitesi'nde görevli olan 25 yaşındaki polis memuru, 43 yaşındaki Sam DuBose'u 19 Temmuz'da trafik kontrolü sırasında başından vurarak öldürmüştü. Ray T. ifadesinde Sam DuBose'u kontrol noktasından uzaklaşmaya çalışırken vurduğunu ve DuBose'un bu sırada kendisini sürüklediğini iddia etmişti.

Ancak kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda polis memurunun herhangi bir tehlike yaşamadığı tespit edilmişti.

Kararın ardından savcı Joseph Deters polis memurunun bir katille değil, plakasız bir araç sürücüsüyle uğraştığını vurgulayarak ve "Bir sürücü uzaklaşmaya çalışırsa, bırakırsın uzaklaşsın, tutup sürücüyü kafasından vurmazsın" şeklinde konuştu. Deters olayla ilgili olarak "İnanılır gibi değil bu çok budalaca" dedi.

Kararın ardından bir grup ellerinde "Siyah hayatlar önemlidir" yazan pankartlarla siyah vatandaşlara yönelik polis şiddetine karşı protesto yürüyüşü yaptı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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