-SUÇLUYU "ÜÇÜNCÜ GÖZ" TAKİP EDECEK ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Gazi Teknoparkı'nda faaliyet gösteren ORATECH isimli firma, suçluların tüm kayıtlarını tek bir bilişim alt yapısında ilişkilendirip ipuçlarına kısa sürede ulaşım sağlayan teknoloji geliştirdi. Tamamen yerli mühendislerle geliştirilen teknolojinin benzerinin yalnızca FBI ve CIA gibi istihbarat birimlerinde kullanıldığı belirtildi. ORATECH Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Haktanır, Rixos Otel'de düzenlediği basın toplantısında, ''Üçüncügöz'' adı verilen teknolojiye ilişkin bilgi verdi. Haktanır, dünyada, FBI ve CIA gibi güçlü birkaç istihbarat biriminin yazılımını gerçekleştirdiği suç ve suçlunun takibini yapan bilgisayar programlarının tekelini Türkiye'de kırdıklarını belirtti. ''Üçüncügöz'' programının, her türlü veriyi her türlü ortamda okuyabilme özelliğine sahip olduğunu, görsel analizler yapabildiğini bildiren Haktanır, teknolojinin benzer özellikteki program rakiplerine göre dinamik ve kolay kullanım özelliğine sahip olduğunu söyledi. Dünyada sayıları yok denecek kadar az olan görsel suçlu analiz ürünlerinden en çok kullanılanlarının FBI ve CIA tarafından geliştirildiğini, bu ürünlerin yüksek maliyetine rağmen, tüm teşkilatlar tarafından da kullanılmak zorunda olduğuna işaret eden Haktanır, şunları kaydetti: ''Yabancı istihbarat örgütünden alınan programın güvenilirliği, bu ürünü satan ülke tarafından takip edilme ve kaydedilme şüphesini de beraberinde getirmektedir. ORATECH'in geliştirdiği Üçüncügöz yazılımı ile suçluların oluşturduğu kayıtlar, bilişimin getirdiği avantajla ilişkilendirmekle, ipuçlarının takip edilmesiyle de kısa zamanda görsel boyutta sonuç alınmaktadır.'' Haktanır, sistemlerinin mali suçlardan, asayişe kadar hayatın her alanındaki veri analizlerini gerçekleştirme özelliğini içerdiğini ve bazı Emniyet birimlerinde kullanılmaya başlandığını sözlerine ekledi.