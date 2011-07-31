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Dünya

Suçluların üçte biri Türkiye’den

Almanya’da ilk kez hazırlanan “Namus cinayetleri” raporuna göre 1996-2005 yılları arasında işlenen 78 cinayette faillerin üçte biri Türkiye’den gelen göçmenlerden oluş

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Almanya’da ilk kez hazırlanan “Namus cinayetleri” raporuna göre 1996-2005 yılları arasında işlenen 78 cinayette faillerin üçte biri Türkiye’den gelen göçmenlerden oluşuyor.
 

Almanya’da Max-Planck Enstitüsü Uluslararası ve Yabancılar Hukuku bölümü, Federal Asayiş Dairesi (BKA) adına, Almanya’daki namus ve töre cinayetlerini inceleyip rapor hazırladı. İlk kez bu yönde hazırlanan “Almanya’da namus cinayetleri” adlı raporda, suçluları bu yola iten nedenler ve namus cinayetlerinin arkasındaki kültürel nedenlerin ele alındığı belirtildi. Berlin’de 2005 yılında kardeşi tarafından evinin önünde öldürülen Hatun Sürücü cinayetinin ardından Almanya’da namus cinayetleri kamuoyunun ve medyanın dikkatini çekmeye başladı.



İlk gerekçe ihanet


Max-Planck Enstitüsü’nde görevli kriminologlar, rapor için 1996-2005 yılları arasındaki 78 dava dosyalarını inceledi. Kriminologlar, “eş veya partner” cinayetleri ile “intikam” kökenli cinayetler arasındaki ince sınıra dikkat çekti. Namus cinayetlerinin genel anlamdaki gerekçesinin kadınların batılı anlamdaki aileden bağımsız yaşam stili olduğu kaydedildi. Her 5 namus cinayetinden 4’ünün “arzu edilmeyen birliktelikler” olduğu vurgulandı. Kadınların yanı sıra, kadınların birlikte olduğu erkeklerin de saldırıya uğradıkları belirlendi.



Suçluların çoğu göçmen


Yapılan araştırmada, kurbanların çoğunlukla 18 ile 29 yaş arasında, cinayeti işleyenlerin ise çoğunlukla kurbanlarından daha yaşlı oldukları tespit edildi. Cinayeti işleyenlerin üçte birinin 40 yaşın üzerinde olduğu ve birçok olayda birden fazla suçlu bulunduğu kaydedildi. İncelenen 78 olayda toplam 109 kurbanın bulunduğu ve 122 zanlının olaya karıştığı ortaya çıktı. Hürriyet'te raporun ayrıntılarına yer verilen haberde, Suçluların hemen hemen hepsisin Almanya dışında dünyaya geldiği ve Alman vatandaşlıklarının da bulunmadığı belirtildi. Suçluların üçte birinin Türkiye’den geldiği ve cinayeti işlediği dönemde işsiz olduğu belirtildi.



Giyim tarzı tehdit olarak algılanıyor


Gemç Türk kadınlarının, tıpkı Alman kadınları gibi giyinmeleri ve onlar gibi yaşamaları bazı Türk erkeklerinde “ihanet” şeklinde yorumlandığı belirtildi. Kriminologlar, inceledikleri 78 olayın 66’sında zanlıların mahkum olduğunu, 3 duruşmada ise zanlıların serbest kaldığını belirtti.

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