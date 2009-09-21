Suçlular polisin ağına düşecek...

Yasadışı gösterilerde şüphelilerin suç teşkil eden hareketlerini delil haline getirebilmek için, zırhlı akrep aracına takılan gece görüşlü 300 metre uzaktaki hareketleri kayıt yapabilen kameranın tanıtımını yapan Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, polisin teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya başladığını kaydetti.



Polis helikopterine takılan ve Türkiye'de ilk kez kullanılan ‘Microvue’ adlı görüntülü takip cihazı ve kaçan otomobillerin lastiğini indirerek çevreye zarar vermeden durduran yol kapanının ardından yeni araçlar getirmek için çalışmalarının devam ettiğini belirten Kesmez, şunları söyledi:

“Son dönemde emniyetimiz kendini yenilemeye başladı.Dünyada bir çok ülkede kullanılan bir ağ var. Şüpheliyi, kendine ve müdahale eden görevliye zarar vermeden etkisiz hale getiriyor. Ancak, hala Türkiye’de insan hakları konusuna uygun mu, değil mi diye bakılıyor. Şu anda görevlilerimiz zor kullandıkları kişileri, elini ayağını bağlayarak yakalamaya çalışıyor. Ancak bu ağ kendisini paralayan, polise saldıran şüphelinin üzerine atılıyor. Şüpheli hareket ettikçe bu ağa sarılarak etkisiz hale geliyor. Eğer insan haklarına aykırı görülmemesi durumunda bu ağı ilk biz getirmeyi istiyoruz.”

Zırhlı araca takılan teknolojik kamera hakkında bilgi veren Kesmez, yasadışı gösterilerde çevreye zarar veren şüphelilerin görüntülerini daha net kaydedip delil olarak adli makamlara sunmayı istediklerini anlattı.

'Artık daha hassasız'

Yeni takılan kameranın gece görüşünün bulunduğunu belirten Kesmez, “Akrep diye tabir ettiğimiz zırhlı araçlarımızın üzerindeki kameralar çok hassas değildi. Şimdi gece görüşü olan ve 300 metreyi yaklaştırabilen kameralar takıldı. Yasadışı gösteri olduğunda şüphelileri bununla çekeceğiz ve görüntüleri adli makamlara vereceğiz. Yani böylelikle teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp, olayları delili ile adliyeye göndereceğiz” diye konuştu.







