Suçlular fakat, DNA'ları ayırt edilemiyor

Marsilya'da bir yılı aşkın süredir devam eden cinsel saldırı vakalarını soruşturan polis, Elwin ve Yohan adlarında 24 yaşındaki ikiz kardeşleri gözaltına aldı. Polis yetkilileri saldırıları ikizlerden birinin gerçekleştirdiğinden emin ama hangisi olduğunu bilemedi, çünkü genetik farklılıkları ortaya koyan normal testler ikiz kardeşlerin DNA'larını ayırdedemedi.

Saldırıya uğrayan kadınlar da hangi kardeşin saldırdığını kestiremedi.



Güvenlik kameraları



Malsilya'da 2012 yılının Eylül ayından geçen aya kadar, yaşları 22 ile 76 arasında değişen çok sayıda kadın cinsel saldırıya uğramıştı. Bir otobüsün güvenlik kamerasındaki kayıtlardan ilk ipuçlarını bulan polis ikiz kardeşleri yakaladı.

Üstelik saldırıya uğrayan kadınlardan biri de kardeşlerden birinin saldırgan olduğunu teşhis etti ama hangisi olduğunu ayıramadı.

Saldırıya uğrayan kadınların üzerinde saldırganın DNA'sı da bulundu. Fakat bu da ikizlerin sırrını çözmeye yetmiyor çünkü ikizlerin genetik haritası hemen hemen aynı.

İkizlerin DNA'sı arasındaki farkları ortaya koyabilecek çok hassas testler yapılabiliyor. Fakat bu testler pahalıya mal oluyor. Uzmanlar polise, bu tür bir testin 1 milyar euro tutabileceğini söylemiş.



Bir uzman Fransa'da yayınlanan La Provence gazetesine verdiği mülakatta şöyle diyor: "Normal bir genetik testte DNA'yı oluşturan nükleotidlerden 400 çiftini karşılaştırmak yeterli oluyor. Ama aynı yumurta ikizlerini genetik olarak ayırdedebilmek için milyarlarca nükleotidin karşılaştırılması gerekebilir."

(BBCTürkçe)