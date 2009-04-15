Suçlular diziye yakalandı!

Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, televizyonlarda gösterilen polisiye dizilerin özellikle gençler tarafından ilgiyle izlendiğini ifade ederek, "Diziler, bizlere de yardımcı oldu. Birçok suçluyu, dizi izlerken yakaladık" dedi.



Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne "Ayın Konuğu" olan Emniyet Müdürü Özdemir, yaptığı konuşmanın ardından, öğretmenlerin ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özdemir, bir soru üzerine, televizyonlarda gösterilen film ya da dizilerdeki kuralsızlıkların gençlere örnek olmaması gerektiğini söyledi.



"Kötüyü ve yanlışı değil, iyiyi ve doğruyu örnek alın" diyen Özdemir, gençlerin, gerçek hayata dizi senaryosunu birbirine karıştırmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda geçen günlerde yaşadıkları bir olayı örnek verdi.



'Dizide ateş edeni polis yakalamıyor ama...'



Özdemir, "Birkaç genç, yolda buldukları kuru sıkı bir tabancayla ateş ederek ara sokaklarda kaçıyorlardı. İhbar üzerine giden ekiplerimiz, bu gençleri alıp merkeze getirdiler. Bu gençler, yapılan sorgularında, 'Ama dizilerde hiç bir şey olmuyor. Dizide ateş edip gidenleri polisler yakalamıyor' diyorlar. Gerçek hayatla, dizi senaryosunu karıştırmamak gerekir" dedi.



‘Diziler işimi kolaylaştırdı’



Televizyonlarda gösterilen polisiye dizilerin, bazen emniyet güçlerinin işlerini kolaylaştırdığını da vurgulayan Özdemir, "Diziler bize yardımcı oldu. Çeşitli suçlardan aranan birçok suçluyu, dizi izlerken yakaladık" şeklinde konuştu.



‘Birçok suçluyu diziyi izlerken yakaladık’



Bazı dizi filmlerin toplumun her kesimi tarafından çok büyük ilgi gördüğünü ve gençler arasında dizi karakterlerine özentinin gözlemlendiğini kaydeden Özdemir, şunları söyledi:

"Çeşitli suçlardan aradığımız birçok suçluyu, televizyonda bu diziyi izlerken yakaladık. Adresini tespit ettiğimiz, ancak birkaç defa bu adrese gelmemize rağmen bulamadığımız suçluları, dizi saatinde ya bu adreslerde ya da kahvehanelerde dizi izlerken yakaladık. Bu anlamda polisiye dizilerin bize faydası oldu."



Özdemir, aranan bazı suçluları da dizi film karakterlerinin giydiği elbiseleri satan mağazalarda yakaladıklarını ifade etti.



Orhan Özdemir, "Emniyet Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, okul müdürlükleri, okul aile birlikleri ve ailelerle işbirliği yaparak, gerçek hayatla hayal mahsulü dizilerin aynı olmadığını gösterdik. Dizi karakterlerine özentinin toplumda rağbet görmediğini gösterdik. Bu sayede özenti, azaldı" dedi.



Öğrencilere işbirliği çağrısı



"Kayseri genelinde okullardaki suç olaylarının sıfıra indirgendiğini", bu başarıda öğrenci-polis işbirliğinin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, "Sizler bizim aynamızsınız. Sizler, çevrenizde olan kötü olayları ve davranışları bildirirseniz, bizler de sizlerin eğitiminizde çok daha başarılı olmanız için gerekeni yaparız" dedi.



Okullardaki uyuşturucu madde bağımlılığı ve suça teşvik eden unsurların bertaraf edildiğini ifade eden Özdemir, gençlerin, emniyet güçleri ile sürekli irtibat halinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.



