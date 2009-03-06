Suça karşı yeni silah: Opera

Yeni Zelanda’da bir kasabanın belediye yetkilileri, hoparlörlerden opera şarkıları yayımlamaya başladıktan sonra suç oranının azaldığı belirtildi .



Auckland yakınlarındaki Waitakere kasabasında, üç yıldır sokak hoparlörlerinden opera şarkıları yayımlanıyor, toplu taşıma araçlarında klasik müzik çalınıyor.



Belediye Başkanı Bob Harvey, müziğin insanların haletiruhiyesini olumlu etkilediğini düşünüyor. “Mozart, Vivaldi, Çaykovski ve biraz da Dame Kiri çalıyoruz” diyen belediye başkanı, suç işleme oranının bu müzik sayesinde azaldığına inanıyor.

