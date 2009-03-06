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Yaşam

Suça karşı yeni silah: Opera

Yeni Zelanda’da bir kasabada hoparlörlerden opera şarkıları yayımlamaya başladıktan sonra suç oranı azaldı

06 Mart 2009 02:00

Yeni Zelanda’da bir kasabanın belediye yetkilileri, hoparlörlerden opera şarkıları yayımlamaya başladıktan sonra suç oranının azaldığı belirtildi .

Auckland yakınlarındaki Waitakere kasabasında, üç yıldır sokak hoparlörlerinden opera şarkıları yayımlanıyor, toplu taşıma araçlarında klasik müzik çalınıyor.

Belediye Başkanı Bob Harvey, müziğin insanların haletiruhiyesini olumlu etkilediğini düşünüyor. “Mozart, Vivaldi, Çaykovski ve biraz da Dame Kiri çalıyoruz” diyen belediye başkanı, suç işleme oranının bu müzik sayesinde azaldığına inanıyor.

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