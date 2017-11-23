Suç ve Ceza: Kitabın arasına sakladığı 110 uyuşturucu hapla yakalandı; gözaltına alındı

Emniyet güçleri, Amasya'da şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, 18 yaşındaki Ü.K.'ye ait olduğu tespit edilen ve içerisinde uyuşturucu hap bulunan Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabını ele geçirildi. Sayfalarını keserek içine 110 adet uyuşturucu hap gizleyen Ü.K. gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yol denetimi sırasında Taşova Kavşağı'nda durdurdukları şehirlerarası otobüste yapılan aramalarda Ü.K. isimli yolcunun elindeki Rus yazar Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı ünlü romanı elinden bırakmadığını fark etti.

Narkotik ekipleri inceledikleri kitabın sayfalarını kesip içerisine 110 uyuşturucu hap yerleştirdiğini tespit etti. Kitap sayfaları içerisinde bulunan uyuşturucu haplara el koyan polis, Ü.K.’yi uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına aldı.